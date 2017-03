Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa murskasi HBA:n ja varmisti pudotuspelipaikan — kahdeksan naista pelasi yli 20 minuuttia Peli-Karhujen ei tarvinnut kuormittaa ketään pelaajistaan liikaa murskavoitossa helsinkiläisestä Helmi Basketista. PeKa murjoi naisten liigajumbon HBA:n 95—55 (53—27) ja varmisti paikan puolivälierissä. PeKa on liigassa viidentenä 26 pisteellä, ja sillä on jäljellä neljä ottelua. Runkosarjan kaksi parasta etenevät suoraan välieriin, neljä seuraavaa pelaavat puolivälierät. Vaikka PeKa häviäisi kaikki ottelunsa ja seitsemäntenä oleva Vimpelin Veto (20 pistettä) voittaisi omat kolme peliään, jäisi ViVe tasapisteissä PeKan taakse keskinäisten otteluiden perusteella. PeKa voitti Vimpelin kaikissa kolmessa keskinäisessä kohtaamisessa. Kotietu puolivälieriin on vielä hyvin PeKan haarukassa. Espoo United on kolmantena, sillä on 30 pistettä. Neljäntenä olevalla Forssan Alulla on 26 pistettä. FoA on pelannut ottelun PeKaa enemmän. PeKa aloitti HBA-pelin kahden minuutin pisteettömällä putkella, mutta vieraatkaan eivät ehtineet kuin 2—0-johtoon. Hetken kuluttua peli olikin 10—2, ja ero vain kasvoi. PeKan yhdeksän pelaajan kokoonpanosta kahdeksan naista pelasi yli 20 mutta alle 30 minuuttia. Vähiten kentällä ollut Matilda Mässelikin (0/3) sai lähes 14 peliminuuttia. Roosa Lehtoranta upotti kuusi kolmen pisteen heittoa ja kokosi 28 pistettä. Daisha Simmonsin tehot olivat 22/5, Akilah Simsin 17/14, Amanda Lassiterin 12/10, Saara Wahlgrenin 11/3 ja Awak Kuierin 5/4. PeKa on voittanut kuusi ottelua peräkkäin ja kymmenen viimeisestä yhdestätoista pelistä. Joukkue kohtaa ensi keskiviikkona sarjassa toisena olevan Catzin Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

