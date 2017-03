Uutinen

Kymen Sanomat: Merivirta: Minut on tuomittu väärin Mertsu Merivirta (sit. kesk.) pitää saamaansa sakkotuomiota edelleen vääränä. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa käräjäoikeuden tuomioon, jossa Merivirralle annettiin 25 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. — Olen rauhan mies, en vihan pitäjä. Minut on tuomittu väärin. Merivirta harkitsee, anooko hän valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. — Kaksi kuukautta on aikaa. Tätä täytyy nyt sulatella, käydään vaalit ensin läpi ja ihmetellään. Kyse on hänen mukaansa ennen kaikkea tuomion purkamisesta. — Tämähän on sakkoasia, ei se minua periaatteessa rassaa mitenkään. Haluaisin kuitenkin saada tämän nimikkeen ja itse tuomion purettua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/02/Merivirta%3A%20Minut%20on%20tuomittu%20v%C3%A4%C3%A4rin/2017321966694/4