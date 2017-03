Uutinen

Kymen Sanomat: Merivirran sakkotuomio pysyy ennallaan Mertsu Merivirran (sit., kesk.) sakkotuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säilyy. Hovioikeus ei myöntänyt asialle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden joulukuussa antama päätös 25 päiväsakosta pysyy näin ollen ennallaan. Itä-Suomen hovioikeus käsitteli asiaa tänään ja totesi, ettei käräjäoikeudessa esitetyn näytön oikeellisuutta ole syytä epäillä. Jatkokäsittelylupaa ei pidetty tarpeellisena myöskään sen vuoksi, että asia olisi tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa. Päätös oli yksimielinen. Tuomio liittyy Merivirran syksyllä 2015 julkaisemaan Facebook-päivitykseen, jossa oli Suomi-konepistoolin kuva yhdistettynä kehotukseen tervehtiä maahanmuuttajia Suomen perinteitä kunnioittaen. Kymenlaakson käräjäoikeuden mukaan kuva ja teksti yhdessä täyttivät rikoksen tunnusmerkistön. Merivirran mukaan väite oli sen sijaan positiivinen, konepistoolissa oli hänen mukaansa kyse suomalaisuuden symbolista. Merivirta on kotkalainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Päiväsakon suuruus on 28 euroa, sakkojen kokonaismäärä on näin olen 700 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/02/Merivirran%20sakkotuomio%20pysyy%20ennallaan/2017321966056/4