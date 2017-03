Uutinen

Kymen Sanomat: MLL etsii vapaaehtoisia ystäviksi ja perhekummeiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto etsii vapaaehtoisia ystävätoimintaan. Tarvetta olisi kavereiksi yksinäisille lapsille ja nuorille, perhekummeiksi lapsiperheille sekä ystäviksi maahanmuuttajaäideille. Varsinkin perhekummeista on huutava pula. Etelä-Kymenlaaksossa on useita perheitä, jotka ovat vailla lähimmäisten tarjoamia tukiverkkoja. Perhekummit ovat aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita perheen arjesta ja käyvät tervehtimässä perheitä ja kyselemässä kuulumisia. Vapaaehtoinen ja perhe voivat esimerkiksi ulkoilla, laittaa ruokaa, leikkiä tai tehdä muuta mukavaa yhdessä. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa täysi-ikäinen, jolla on halua auttaa ja sitoutua vähintään vuodeksi kerrallaan. MLL:n koordinaattori valitsee sopivat parit perheiden ja vapaaehtoisten toiveiden pohjalta. Kotkassa järjestetään aiheeseen liittyvä koulutus 25. maaliskuuta. Kumppanuustalo Viikarissa pidettävään koulutukseen pyydetään ilmoittautumaan MLL:n Kymen piiriin 19. maaliskuuta mennessä. Lue koko uutinen:

