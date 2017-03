Uutinen

Kymen Sanomat: Liikennevälinepalot lisääntyivät Kymenlaaksossa 36 prosenttia Kymenlaaksossa syttyi viime vuonna 110 liikennevälinepaloa. Vuotta aiemmin niitä oli 81, joten lisäystä on tullut peräti 36 prosenttia. Pelastuspäällikkö Juha Tiitisen mukaan hurjalta tuntuva kasvu menee kuitenkin normaaliin tilastolliseen vaihteluun.— Kymmenen vuoden aikana liikennevälinepalot ovat vaihdelleet 120:n ja 72:n välillä, keskiarvo asettunee jonnekin sadan palon tuntumaan, sanoo Tiitinen.Elokuvissa autopalot etenevät yleensä rajusti ja päättyvät polttoainetankin räjähdykseen. Tiitisen mukaan tosielämässä bensatankit räjähtävät harvoin.— Turvatyynyt saattavat palossa laueta ja aiheuttaa paineiskun. Pamahdus voi kuulua myös renkaiden räjähtäessä, kertoo Tiitinen.Ihan vaarattomiksi pikkujutuiksi ei Tiitinen ajoneuvopaloja kuitenkaan luokittele.— Kyllä niistä on maallikon syytä pysyä etäällä. Paitsi tietysti, jos ihmisten pelastaminen vaatii auton lähelle menemistä.Tiitisen mukaan uudenlaiset hybridiautot ja maakaasuautot sekä moni uusi teknologia vaatii ammattipalomiehiltäkin uudenlaista tietämystä.— Esimerkiksi maakaasuautoissa on varoventtiili, jonka kautta maakaasu purkautuu. Palo on voimakas, mutta räjähdystä ei pitäisi niissäkään tulla.— Myös turvatyynyjen kanssa pitää pelastajien olla tarkkana. Jos ne eivät ole lauenneet onnettomuustilanteessa, ne voivat laueta, kun mennään pelastamaan uhria autosta, kuvaa Tiitinen. Lue koko uutinen:

