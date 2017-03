Uutinen

Kymen Sanomat: Hiihtoniilon tapahtuma Kumparepuistossa peruttiin Lauantainen koko perheen ulkoilutapahtuma Kotkassa Karhulan Kumparepuistossa jouduttiin peruuttamaan. Suomen Ladun Hiihtoniilo Helena Kempas kertoo Kumparepuiston olevan niin järkyttävässä kunnossa, ettei rinteisiin voi kutsua laskijoita. – Kumpareiden laet ovat aivan nurmella ja rinteet jäiset. Alamaa on puolestaan aivan vesisohjon vallassa. Mikäli lauantaina tulee pakkasta, on maa aivan luistinratana, sanoo Kempas. Hiihtoniilon ja keittiömestarien rokkakiertueella oli tarkoitus päivittää perinteisen hiihdon tekniikkavinkit niin lapsille kuin aikuisille. Kymen Keittiömestarit olivat tulossa Kumparepuistoon Suomi 100-vuoden projektinsa myötä. – Keittiömestareilla on menossa koko vuoden projekti, kertoo Kempas. – Eletään toivossa, että loppuvuodesta tulisi lunta, niin pääsisimme uusimaan tapahtuman marras- tai joulukuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/02/Hiihtoniilon%20tapahtuma%20Kumparepuistossa%20peruttiin%20/2017321966426/4