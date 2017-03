Uutinen

Kymen Sanomat: Ahlstrom Glassfibre saa uuden kuivaimen Ahlstrom investoi uuteen läpivirtauskuivaimeen Karhulan tehtaalla. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä markkinoilla. Investoinnin arvo on neljä miljoonaa euroa.Investoinnilla ei ole vaikutusta tehtaan henkilöstöön, joka on tällä hetkellä 79 henkilön vahvuinen. Toimitusjohtaja Pekka Helynrannan mukaan sillä tavalla investointi vaikuttaa henkilöstöön, että se turvaa nykyisten työntekijöiden työpaikat entistä paremmin.— Investointi osoittaa, että konsernin hallitus uskoo meihin, totesi Helynranta tyytyväisenä.Uuden kuivaimen toimittaa Karhulaan valkeakoskelainen Anpap Oy. Investointisopimus allekirjoitettiin Karhulassa torstaina iltapäivällä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/02/Ahlstrom%20Glassfibre%20saa%20uuden%20kuivaimen%20/2017321967202/4