Uutinen

Kymen Sanomat: Wise Group Finland ja Sito yhdistyvät Suomalaiset infran ja talonrakennuksen suunnitteluyritykset Wise Group Finland ja Sito yhdistyvät. Yhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä vuoden 2017 ajan. Uuden yhtiön nimi ja brändi julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Yritysten yhdistyminen vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Kotkassa päätoimipaikkaansa pitävä Wise Group ja Sito muodostavat yhdessä lähes 1100 hengen asiantuntijayrityksen. Uusi yhtiö on suurin suomalaisomisteinen talo- ja infrarakentamisen suunnittelu- ja konsultointiyritys. — Wise Groupin ja Siton meneminen yhteen on johdonmukainen askel yritysten kehityksessä. Olemme tasavahvoja ja täydennämme toisiamme hyvin. Meillä on paljon yhteisiä asiakkaita, mutta erittäin vähän päällekkäisiä toimintoja, toteaa Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska. Puskan mukaan yritysten toimintatavoissa on jo valmiiksi paljon samaa. — Meille on jatkossakin tärkeää säilyttää ketterä ja reilu meininki. Meillä molemmilla on valtavan hyvä porukka alansa huippuosaajia. Tätä joukkoa haluamme lähivuosina voimakkaasti laajentaa. Puskan mukaan yhdistymällä Siton kanssa Wise Groupin infrapalvelut saadaan kerralla kuntoon. Wise Group tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja. Sito on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys. Yritykset toimivat Suomen lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/01/Wise%20Group%20Finland%20ja%20Sito%20yhdistyv%C3%A4t/2017321962386/4