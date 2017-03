Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahdella pohditaan, mikä pelastaisi Viipurin? Tv-toimittaja ja dokumentaristi Arvo Tuominen on kiertänyt ympäri Venäjää ja tutustunut erityisesti Suomen lähialueisiin. Viipuri on hänelle tuttu kaupunki. Viipurissa käyneet ovat nähneet, että kaupunki on taantunut viime vuosien aikana. Viipurin historiallinen keskusta, jossa on Venäjälläkin poikkeuksellisen hieno historiallinen rakennuskanta keski-ajalta 1930-luvun loppuun, on huonossa kunnossa. Kuka tai ketkä Viipuria johtavat ja hallitsevat, miksi kaupunki ei kohene ja miksi matkailu ei vedä? Arvo Tuominen kertoo lauantaina 11. helmikuuta Klamilan Olutsillan tilaisuudessa Klamilan koululla Viipurin nykytilasta ja selvittää sitä, miksi kaupunki ei kehity. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/01/Virolahdella%20pohditaan%2C%20mik%C3%A4%20pelastaisi%20Viipurin/2017321961959/4