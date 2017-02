Uutinen

Kymen Sanomat: Vasemmistoliiton ehdokkaat myös demarien listalla Haminassa Haminan kuntavaalien ehdokasasettelua hämmentää vasemmistoliiton ja demarien ehdokasasettelu. Vasemmistoliiton nykyinen valtuutettu Jorma Kasari ja vasemmistoliiton paikallisosaston puheenjohtaja Seppo Hiironen esiintyvät molempien puolueiden ehdokaslistalla. Demarien vaaliasiamies Jarmo Rissaselle vasemmistoliiton lista tuli yllätyksenä. Hänen mukaansa vasemmistoliiton piti vetää oma listansa pois. Rissanen sanoo Kasarin ja Hiirosen päätyneen demarien listalle Kasarin ehdotettua hänelle ehdokaslistojen viimeisenä sisäänjättöpäivänä tiistaina yllättäen vaaliliittoa vasemmistoliiton ja demarien kesken. Rissasen mukaan vaaliliitolle ei kunnallisjärjestön hallituksen jäsenten taholta saatu hyväksyntää, joten Kasari ja Hiironen otettiin demarien listalle sitoutumattomina ehdokkaina. Kasari ja Hiironen otettiin demarien listalle vaalitaktisista syistä. — Vaalimatematiikka osoittaa, ettei heillä olisi mitään mahdollisuuksia itsenäisenä päästä läpi ja toisaalta mitä pulleampi lista sosiaalidemokraateilla on, sitä parempi tulos on. Kasari on vaitonainen ehdokasasettelun kiemuroista. — Asia varmaan selkenee, kun se menee keskusvaalilautakuntaan ja sieltä tulee selvityspyyntö ja nimet otetaan pois jommaltakummalta listalta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu ensi maanantaina. Lue koko uutinen:

