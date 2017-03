Uutinen

Kymen Sanomat: Sapokkaan oma laituri hienoille puuveneille Sapokan Tervasillan länsipuolen laituriin tulee tänä keväänä jäiden lähdettyä paikat vain puuveneille. Laituriin halutaan normaalissa käytössä olevia veneitä, mutta niiden kunnolle asetetaan tietyt vaatimukset, koska kyseessä on samalla pysyvä puuvenenäyttely. Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen mukaan idea puuvenelaiturista on hautunut jo monta vuotta. Nyt se toteutetaan. Kotkan kaupungin venepaikkaisännöitsijä Risto Inkeroinen kertoo, että tarkoituksena on saada laituriin toistakymmentä venettä. Pohjoispuolen sivun aisat poistetaan, jotta kylkikiinnitykseen mahtuu noin viisi isompaa meriläismallista venettä. — Puolisen tusinaa omistajaa on jo varannut paikan tähän laituriin. Niiden joukkoon toivomme vielä erityyppisiä, muun muassa perämoottoriveneitä ja soutuveneen kokoisia keskimoottoriveneitä. Lopullinen lukumäärä riippuu veneiden koosta ja tyypistä, sanoo Inkeroinen. 55 metrin pituisessa laiturissa toisen puolen aisat ovat helposti muunneltavissa tarpeen mukaan. Nelihenkinen puuvenetyöryhmä odottaa maaliskuun aikana ilmoittautumisia. Allan Savolainen Kotkan Puuvenekeskuksesta sanoo, että kelpuutuksessa on kriteerinsä. — Koska ideana on pysyvä näyttely, liittyy siihen tiettyjä vaatimuksia veneen kunnosta ja ylläpidosta. Pitää olla poikkeuksellisen hyvä lajinsa edustaja. Vaikka paikka on jatkuva, ei se ole ikuinen. Rannalle on mahdollista pystyttää kylttejä, joissa on faktatietoa laiturin veneistä, kertoo Savolainen. Risto Inkeroisen mukaan paikkojen hinta tulee olemaan hieman halvempi kuin muissa Sapokan laitureissa. Näin tarjotaan porkkanaa, jotta laituri saataisiin täyteen ensi kesäksi. Se pidetään lukittuna, joten ulkopuoliset eivät pääse laiturille kävelemään. Inkeroisen mukaan esimerkiksi meripäivien aikaan portit voidaan silti avata kävijöille muutamaksi tunniksi. Puuvenelaiturista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla risto.inkeroinen@kotka.fi Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/01/Sapokkaan%20oma%20laituri%20hienoille%20puuveneille/2017321962186/4