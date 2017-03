Uutinen

Kymen Sanomat: Perussuomalaisilla vaikeaa Kotkassa, SDP:lla Pyhtäällä ja keskustalla Virolahdella Kuntavaalien maanantaina päättyneestä ehdokasasettelusta on vaikea aistia yhtenäistä tuulensuuntaa Etelä-Kymenlaaksossa. Viime vaaleihin nähden en perussuomalaiset menettivät neljänneksen ehdokkaistaan Kotkassa. Haminassa ja Virolahdella ehdokashankinta sujui paremmin. SDP oli vielä pari vaalikautta sitten Pyhtään mahtipuolue, mutta nyt sillä oli ilmiselviä vaikeuksia saada ehdokkaita. Viiden valtuutetun puolueesta löytyi vain kahdeksan ehdokasta. Virolahdella keskusta on myrskyisän valtuustokauden jälkeen vastapuhurissa. Vaalikauden kärkinimet vetäytyvät politiikasta. Ehdokasmäärä tippui neljänneksen. Kotkassa kuntapolitiikalla tuntuu olevan imua, vaikka valtuustokausi sujui sekavissa tunnelmissa. Ehdokkaita on 15 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Perussuomalaisia lukuunottamatta puolueet ovat kasvattaneet ehdokasmääriään. Muissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa ehdokasmäärät laskivat. Lue lisää päivän Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

