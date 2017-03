Uutinen

Kymen Sanomat: Lavonen, Heino ja Nampajärvi Kotkan Valokuvakeskuksessa — Kolme taiteilijaa, kolme näkemystä ajasta ja elämästä Kaksi kuvataiteilijaa ja kirjoittaja. Nimistä Olavi Heino, Kuutti Lavonen ja Sisko Nampajärvi ei välttämättä tule ensimmäiseksi mieleen valokuvat, vaikka taiteilijat ovat viihtyneet kameran takana jo pitkään. Torstaina Kotkan Valokuvakeskuksessa avautuva Unohduksen kuvat on kolmikon ensimmäinen yhteisnäyttely. Sen lähtökohtana on ystävyys. Lavonen ja Heino ovat vanhoja ripustuskavereita. Kotkalaisen taiteilijapariskunnan toiseen osapuoleen, Nampajärveen, Lavonen tutustui vuosia sitten Haapasaaressa. — Olli ripusti ensimmäisen näyttelyni Kotkan pääkirjastoon jo vuonna 1985. Myöhemmin olemme pitäneet näyttelyitä yhdessä galleria Uusikuvassa ja Imatran taidemuseossa, Lavonen kertoo. Kun keskustelu kääntyy Uusikuvaan, Lavosen äänestä kuuluu ärtymys: — Kotkan kaupunki teki virheen, kun se luopui Uusikuvasta. Nyt täältä on yksi taideala pyyhitty pois. Kotka on helsinkiläisen Lavosen synnyinpaikka. Vaikka hän muutti kaupungista pois jo pikkulapsena, tunneside on säilynyt. — Haluan palata Kotkaan töilläni muutaman vuoden välein. Kolmen taiteilijan työt ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää sama teema. Kuvat peilaavat aikaa, elämää ja muutosta eri näkökulmista. Lavonen on lähestynyt aihetta valokuvillaan, jotka on otettu 1980—90-luvuilla. — Toin tänne vanhaa ja harvinaista materiaalia, joka on ollut vain kerran aikaisemmin esillä. Kuvan ikä ei ole ratkaiseva, vaan sen sisältö. Heinon Laiturigraffitit-teos dokumentoi Kotkan Kantasataman menneisyyttä. Ensimmäiseen valokuvanäyttelyynsä taiteilija on tuonut 42 kuvan sarjan, jossa on merimiesten satamalaitureihin jättämiä käyntikortteja: laivojen nimiä, nimikirjaimia ja kuvasymboleita. — Pidän tätä vanhan sataman dokumenttina, Heino toteaa. Laiturin muotoon ripustettujen kuvien päällä kulkee Heinon kirjoittamia laulujen sanoja, jotka ovat hänen uudesta Sataman tango -tekstikokoelmastaan. — Satama on ollut luomiseni aarreaitta jo useita vuosia. Nampajärveltä on esillä kolme kuvasarjaa. Hallan talo kertoo menneen sahayhteisön elämästä. Kuviin on taltioitu viime vuonna tulipalossa tuhoutunut vanha johtajan asunto. — Halla on lempiveneilykohteemme. Siellä riittää kuvattavaa kaikkina vuodenaikoina, Nampajärvi sanoo. Jäätymispiste esittää sitä maagista hetkeä, kun meri jäätyy. Kasvotutkielmat Nukun, uneksin ja Kuuntelen kuvaavat näkömonivammaisen pienen tytön kahta keskeistä olemisen tapaa, nukkumista ja kuuntelemista. Unohdetut kuvat -näyttely Kotkan Valokuvakeskuksessa 13.4. saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/01/Lavonen%2C%20Heino%20ja%20Nampaj%C3%A4rvi%20Kotkan%20Valokuvakeskuksessa%20%E2%80%94%20Kolme%20taiteilijaa%2C%20kolme%20n%C3%A4kemyst%C3%A4%20ajasta%20ja%20el%C3%A4m%C3%A4st%C3%A4/2017321963177/4