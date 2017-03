Uutinen

Kymen Sanomat: Lasten pesäpalloleirille Haminaan ilmoittautui yhden päivän aikana 75 joukkuetta Ilmoittautuminen Pesäpalloliiton valtakunnallisille lasten pesäpalloleireille käynnistyi keskiviikkona. Iltapäivän aikana leireille eri puolille Suomea ilmoitettiin jo 350 joukkuetta. Ilmoittautuneista 75 joukkuetta on tulossa valtakunnalliselle naperoleirille Haminaan heinä-elokuun vaihtessa. Muut lasten pesäpalloleirit järjestetään ensi kesänä Sotkamossa, Turussa ja Oulussa. — Leirit ovat pesäpalloliikkeelle merkittävä kivijalka, joka on pultattu vahvaksi osaksi lajin pelaaja- ja harrastepolkuja, sanoo Pesäpalloliiton seuratoiminta- ja nuorisopäällikkö Jari Malinen. Haminaan on tulossa alle 10-vuotiaita pesäpallon harrastajia. – Naperoleirin suosio jatkuu vahvana. Vaikka Hamina sijaitsee maamme kaakkoiskulmassa, mukaan on jo ilmoittautunut 75 joukkuetta. Vain vuosi sitten Ylivieskassa on ylletty Naperoleirillä vastaaviin lukemiin, Malinen sanoo. Lue koko uutinen:

