Kymen Sanomat: Kerro ja kommentoi: Onko asiakaspalvelijan ulkoisella olemuksella merkitystä? Kaupoissa ja erilaisten yritysketjujen työntekijöillä on usein päällään työpaikan puolesta annetut, samanlaiset työvaatteet ja jos yhtenäistä työasua ei ole, on työasusta annettu ainakin jonkinlaiset suositukset. Myös tatuointien ja lävistysten osalta on ainakin monissa asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville annettu omat määräyksensä. Lue lisää aiheesta aamulla Kymen Sanomien nettisivuilta tai paperilehdestä. Kiinnitätkö sinä koskaan huomiota sinua esimerkiksi kaupassa tai kampaamossa palvelevan ihmisen ulkoiseen olemukseen? Miten tärkeää sinulle on, että hänellä on yllään siistit vaatteet ja olemus on muutenkin huoliteltu? Minkälainen on sopiva työasu asiakaspalvelijalle? Lue koko uutinen:

