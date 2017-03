Uutinen

Kymen Sanomat: Kaukolämpöverkkoa korjataan Kotkantiellä — keskussairaalassa varalämmitysjärjestelmä käytössä Kotkan Energia on tämän päivän korjannut kaukolämpöverkossa Kotkantiellä havaittua vuotoa. — Sieltä joudutaan vaihtamaan noin metrin pätkä putkea. Ulkoapäin valuva sadevesi on ruostuttanut putken puhki, kertoo kaukolämpöjohtaja Risto Mellas. Korjaustöiden ajaksi kaukolämpö on jouduttu katkaisemaan pariltakymmeneltä asiakkaalta, muun muassa keskussairaalalta. — Kyseisille asiakkaille on tiedotettu ja keskussairaalassa on laitettu omat kattilat päälle. Siellä on varajärjestelmä tällaisia tilanteita varten. Korjaustöiden vuoksi vuodon alapuolinen kaukolämpöputkisto on pitänyt tyhjentää. Kuuma vesi on johdettu sadevesiviemäreihin Kotkantiellä ja Liitulahdentiellä. — Siitä aiheutuu höyryä. Työ on kuitenkin suunniteltua ja tilanne täysin hallinnassa. Korjaus valmistuu tämän vuorokauden aikana, sanoo Mellas. Lue koko uutinen:

