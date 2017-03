Etelä-Kymenlaaksossa 608 pyrkii valtuustoihin — Katso kaikki ehdokkaat täältä

Kuntavaalien maanantaina päättyneestä ehdokasasettelusta on vaikea aistia yhtenäistä tuulensuuntaa Etelä-Kymenlaaksossa. Viime vaaleihin nähden en perussuomalaiset menettivät neljänneksen ehdokkaistaan Kotkassa. Haminassa ja Virolahdella ehdokashankinta sujui paremmin.



SDP oli vielä pari vaalikautta sitten Pyhtään mahtipuolue, mutta nyt sillä oli ilmiselviä vaikeuksia saada ehdokkaita. Viiden valtuutetun puolueesta löytyi vain kahdeksan ehdokasta.



Virolahdella keskusta on myrskyisän valtuustokauden jälkeen vastapuhurissa. Vaalikauden kärkinimet vetäytyvät politiikasta. Ehdokasmäärä tippui neljänneksen.



Kotkassa kuntapolitiikalla tuntuu olevan imua, vaikka valtuustokausi sujui sekavissa tunnelmissa. Ehdokkaita on 15 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Perussuomalaisia lukuunottamatta puolueet ovat kasvattaneet ehdokasmääriään. Muissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa ehdokasmäärät laskivat.



Etelä-Kymenlaakson viidessä kunnassa valtuustoihin pyrkii kaikkiaan 608 ehdokasta.

Kotka

Kokoomus 73*

Alenius Anja, yrittäjä

Arola Mika, merkonomi

Avelin Anssi, yliperämies, merikapteeniopiskelija

Eerola Anja, erikoishammaslääkäri

Eerola Lauri, myyntipäällikkö

Eerola Seppo, ylikonstaapeli evp

Elomaa Jari, yrittäjä

Eränen Rami, yrittäjä

Gantz Josef, OTM tutkintotuomari

Godenhjelm Mette, rehtori

Hasu Johanna, terveydenhuollon opettaja

Heikkilä Lorenza, koulunkäyntiavustaja

Hirvonen Pasi, yrittäjä

Holmberg Mia, terveystieteen kandidaatti

Johansson Anu, myyjä

Kalliomaa Eeva, kuntosalityöntekijä

Kansonen Jani, opiskelija myyjä

Kekarainen Matti, kuljetusyrittäjä

Kirjavainen Marika, yrittäjä

Koski Kai, KTM

Koski Matti, yrittäjä

Kotiniemi Topias, kunnallisneuvos

Laaksonen Tommi, yrittäjä

Laine Antti, DI, farmaseutti

Leijamaa Päivi, yrittäjä

Leskinen Pirkko, sairaanhoitaja eläkkeellä

Liljasto Ari, yrittäjä

Luotio Maria, kiinteistövälittäjä

Länsimies Anna-Maria, DI, tiedotuspäällikkö

Marttila Olli, maanviljelijä

Metsola Matti, toimitusjohtaja

Mielonen Juha, apumies

Mussalo Janne, insinööri

Mustonen Lasse, johtaja HR

Mähönen Mika, nuohoojamestari

Mäkelä Pasi, yrittäjä

Mättö Pekka, DI

Nikulainen Elena, lähihoitaja

Nuolioja Tommi, yrittäjä

Ojanen Pilvikki, toimistotyöntekijä eläkkeellä

Paane Tonja, vakuutusedustaja

Paasi Heli, IT-kehityspäällikkö

Palomäki Ilpo, insinööri

Peltonen Johanna, toimitusjohtaja, diakoni

Piipari-Huovila Saila, järjestösihteeri, HTM

Piispanen Eero, myyntijohtaja eläkkeellä

Pimiä Tuomo, lehtori

Pärssinen Merja, DI

Rantaruikka Tarja, luokanopettaja

Rask Imre, insinööri

Rask Natalia, myyjä

Ravantti Jari, kehitysasiantuntija

Ristiniemi Sami, tuottaja

Rosendal Anne, opetuspäällikkö

Rämä Kari, DI

Saastamoinen Markku, DI

Sainio Teppo, yrittäjä

Salmenhaara Birgit, henkilöstökoordinaattori

Savolainen Kai, myyntipäällikkö

Susi Mari, yrittäjä

Suutari Janne, lähihoitaja

Tainio Juha, työpäällikkö

Talikka Kyllikki, eläkeläinen

Tarasov Aleksanteri, erikoislääkäri

Tigerstedt Tarja, ryhmäpäällikkö

Tiilikainen Anu, rehtori

Tilli Juha, projektipäällikkö

Toivonen Jussi, yrittäjä

Töytäri Pasi, toimitusjohtaja

Vallema Irene, terveydenhoitaja

von Zansen Taru, markkinointipäällikkö

Vornanen Timo, erikoislääkäri

Yläsuutari Atte, yrittäjä

SDP 65

Arpula Jarkko, ahtaaja, pääluottamusmies

Brask Nina, sihteeri

Eerola Aila, laboratoriohoitaja

Elo Jari, prosessimies

Grenman Reijo, eläkeläinen

Hagrén Jarno, työsuojeluvaltuutettu, lvi-asentaja,

Harkko Mia, myyjä

Hassan Mahmud Srusht, lähihoitaja

Heikkilä Anne, hoitotyön vastaava, TTM

Hinkkanen Markku, kiinteistönhoitaja

Hokkanen Risto, insinööri, eläkeläinen

Holopainen Raija, eläkeläinen

Hurtta Pia, kv. asiain sihteeri

Hynninen Markku, muurari

Häkkinen Risto, yrittäjä

Jaakkola Allan, eläkeläinen

Järnstedt Teppo, konduktööri

Korpela Jorma, hallintojohtaja

Kuisma Minni (sit.), ohjaaja

Kurki Ilmari, eläkeläinen

Kurki Raimo, varatuomari

Kurtz Pekka, valokuvaaja

Kuusela Marko, musiikkipedagogi

Kähärä Mikko, operatiivinen johtaja

Laine Antero, eläkeläinen

Lanki Vesa, tuntiopettaja eläkkeellä

Lehtinen Timo (sit.), aliupseeri

Lehtonen Olli (sit.), FT, erikoistutkija

Leikman Leevi, opiskelija

Lipponen Reija, palvelupäällikkö

Lopperi Jukka, kappalainen

Mannerkorpi Ea, luottamusmies

Mickos Bo, linja-autonkuljettaja

Montonen Tiina, päiväkodinjohtaja

Nieminen Tesma-Liisa, geronomi opiskelija

Niininen Kari, pääluottamusmies

Nironen Kimmo, tietoliikenneasentaja

Osola Petri, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Paatero Sirpa, kansanedustaja

Pajala-Kauranen Tuija, koulunkäynnin ohjaaja

Pekkola Juhani, sosiologian dosentti

Piiparinen Seija, eläkeläinen

Pilhjerta Tapio, lehtori

Pirinen Riku, järjestösihteeri

Posti Pekka, rehtori

Rajantie Irma, eläkeläinen

Romppanen Pirjo, eläkeläinen

Ruuska Tommi, projektipäällikkö

Räsänen Marko, yrittäjä

Savolainen Roosa, liiketalouden opiskelija

Silvala Sorella, työnjohtaja

Simola Seppo, teknikko, eläkeläinen

Soares Kim, yrittäjä

Sundelin Jari, muusikko

Suomi Minna, sairaanhoitaja

Suuronen Pirkko, laitoshuoltaja

Sutela Susan, sosionomi

Säisä Eeva-Liisa, eläkeläinen

Torvinen Eija (sit), luokanopettaja

Tuominen Marjatta, perushoitaja

Valjus Tuula, eläkeläinen

Vilkki Jukka, toiminnanjohtaja

Virtanen Pekka, eläkeläinen

Virtanen Sami, sosiaaliohjaaja

Ylivarvi Merja, eläkeläinen

Vasemmistoliitto 62

Abu Taher Faruk, metallimies

Ahvenainen Tarja, lähihoitaja

Anttila Tapio, vastaava aluetoimitsija

Eerola, Juha-Matti

Ganzhinova Evgenia, logistiikan tradenomi

Hanski Jussi

Hedin Anu, sairaanhoidon opiskelija

Heinonen Orvo, virastomestari

Heiskanen Sonja, kokki

Hodju Juhani, rautatieläinen

Hoxha Saila, sosionomi

Huttunen Asmo, luokanopettaja

Hyyryläinen Antti, opettaja

Hömppi Pauli, eläkeläinen

Ikonen Aki, kokki

Karhu Anssi

Kari Nina, projektityöntekijä

Khanzada Omid, vartija

Kaya Roni, toimittaja valokuvaaja

Kokk Alexey, lakimies

Kujala Kai, huoltomies

Kujala Seija, idänkaupan tradenomi

Kumpunen Helena, yrittäjä

Kärnä Olga, kirjanpitäjä

Laakso Mikko, koneistaja

Laasanen Nina, opiskelija

Lassi Esa, eläkeläinen

Lehtinen Jari, yhteisöpedagogi

Lindroos Erica, sairaanhoitaja

Lippo Konsta, opiskelija

Lommi Semi, työtön

Lopperi Heidi, sairaanhoitaja

Marjakangas Antero, sosionomi

Mielonen Joona, elokuvatyöntekijä

Mäkinen Kirsi, rakennustyöntekijä

Nuora Irma, eläkeläinen

Pajari Kaisa, toimistotyöntekijä

Parkkila Merja, lähihoitaja

Piipponen-Pekkola Seija, lähihoitaja

Pohjolainen Maija-Liisa, osaston sihteeri eläkkeellä

Pukkila Eeva, lastenhoitaja

Pälli Kauko, eläkeläinen

Pätynen Seppo, rakennusmies

Repo Risto, merikapteeni

Ruotsalainen Jari, koneistaja

Salminen Kari,

Silvala Suvi, ihminen

Sokura Anu, tiedottaja freelancer

Stenius Iida, linja-autonkuljettaja

Takalo Heidi, äitiyslomalainen

Tauria-Huttunen Arja, lasten ja nuorten erityisohjaaja

Tiikkainen Jenna, myyjä

Tiusanen Pentti, kirurgian erikoislääkäri

Toivanen Nana, nuoriso-ja liikuntasihteeri

Torkkeli Auli, konsulentti

Tujula Pirjo (sit.), levyseppä-hitsaaja eläkkeellä

Tuunainen-Vainio Tanja, alueasiamies

Vanhanen Airi, merkantti

Vanhanen Tiia, opiskelija

Virtanen Milja, artesaani

Välipakka Pentti, FT

Ylä-Kujala Petri, lähihoitaja

Perussuomalaiset 34

Autio Kimmo, maanrakennuskoneenkuljettaja

Dufva Kimmo, yrittäjä

Eerola Juho, kansanedustaja

Grönholm Ari, teknikko, taitelija

Halinen Heljä, merkonomi

Hannula Arto, koti-isä

Häkkinen Vesa, merimies eläkkeellä

Jäntti Carina, sairaanhoitaja

Kekkonen Olli, kuljettaja

Klami Arttu-Petteri, opiskelija

Koch Gerhard, kirvesmies

Korpela Jussi, sähköasentaja

Kurki Pentti, sotilasmestari evp.

Kähkönen Paula, kotipalveluyrittäjä

Laitinen Tapio, eläkeläinen

Lehkonen Mikko, kirjanpitäjä

Luukkanen Kari, torikauppias

Lääti Toni, ravintolakokki

Mikkola Jani, kokemuskouluttaja eläkeläinen

Mikkola Terhi, vuoropäällikkö

Nurmi Niko, yrittäjä

Paananen Jani, rakennusarkkitehti

Rasi Eddy, maanrakennuskoneenkuljettaja

Rissanen Petri, linja-autonkuljettaja

Ryöppy Rauno, eläkeläinen

Salonen Teemu, dumpperin kuljettaja

Sandberg Kullervo, eläkeläinen

Sibakoff Samuli, vanhempi rikoskonstaapeli

Stenholm Markku, sähkömies

Suursoho Soile, torimyyjä eläkeläinen

Tinkanen Martitta, maalari-myyjä

Van Wonterghem Freddy, myyntipäällikkö eläkkeellä

Vanha-aho Pirjo, tarkastaja

Viitanen Kimmo, tietotekniikkamekaanikko

Vihreät 41

Aalto-Partanen Annika, kehityspäällikkö

Ahdesmäki Janne, insinööriopiskelija

Ahvenainen Petra, laitoshuoltaja

Attenberg Juha, DI, opettaja

Bruce Marianne, opiskelija

Ekström Britt-Marie, muotoilija eläkkeellä

Haakana Mervi Maarit, DI

Haarala Annina, lähihoitaja

Heino Leena, audionomi eläkkeellä

Hemminki Jarno, vartija

Hohenthal-Antin Leonie, YTT, draamakouluttaja

Holopainen Johanna, siivooja, reiki-ohjaaja

Hostikka Mari, sairaanhoitaja

Iivonen Tommi, yksilövalmentaja

Ismälä Jasna, kotiäiti merkonomi

Kupari Erkki, koulutuspäällikkö, toimittaja

Kuronen Tuija, sosionomi työvalmentaja

Kuusniemi Juha, opettaja

Kuustie Jenni, lasten ja nuorten erityisohjaaja

Luoto Suvi, erityisliikunnanohjaaja

Lähde Hanna-Kaisa, kulttuurituottaja

Länsimies Maria, yrittäjä KTM

Moilanen Olavi, Yht.tri eläkeläinen

Naski Heikki, merkonomi

Oksala Raimo, mainosyrittäjä

Palonen Niko, pukuompelija

Pietiläinen Petri, FL kirjailija

Pietiläinen Vilhelmina, opiskelija

Puittinen Marko, perhetukikeskuksen ohjaaja

Ranta Anu, merkonomi

Rantalainen Rurik, opiskelija

Remus Antti, mielisairaanhoitaja eläkkeellä

Rosberg, Tiina, taloustieteiden maist. opettaja

Rumjantseva Larissa, myyjä

Räsänen Satu, insinööriopiskelija

Sandström Jaakko, lähihoitaja

Segerholm Petri, sosionomi

Skottman Jerdi, opiskelija

Tarvainen Kai, LVI-insinööri

Tiussa Janita, muusikko

Van Wonterghem Antti, sanomalehdenjakaja

Kristillisdemokraatit 25

Aalto Mikko, psyk.sairaanhoitaja

Aalto Seija, koulutusjohtaja

Almgren Mikko, sairaanhoitaja

Antikainen Seija, kirjanpitäjä

Backman Ismo, ekonomi

Greijus Olli, teknologiateollisuuden ammattilainen

Haapasalo Pauli, poliisi eläkkeellä

Heikkilä Eveliina, insinööri

Häkkinen Arto, yrittäjä

Högnabba Jary, opettaja

Kaario Jorma, Muusikko

Karppelin Mikko, metsänhoitaja eläkkeellä

Kilpeläinen Veijo, liikunnanopettaja

Korpela Pertti, puuseppämestari

Könönen Suvi, opettaja VTM

Lommi Maaret, koulunjohtaja

Railo Petri, IT-tukihenkilö

Salminen Mika, rikosylikonstaapeli

Shahed Mansour, opiskelija

Sormunen Minna, kotiavustaja

Tiusanen Kari, herastuomari

Tommola Jouko, työteknikko

Vainikka Anneli, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Viitala Antero, tutkinnon vastaanottaja

Virtanen Sanna, kokki, yrittäjä

Keskusta 18

Adamsson Timo, työnjohtaja eläkkeellä

Heikkilä Hannu, toimitsija ohjaaja

Hjelt Petri, yrittäjä

Ivchenkov Petr, terveyskeskuslääkäri

Jaakkola Pekka, maanviljelijä

Keto Antti, yo-merkonomi

Klemola Riitta, kieltenopettaja

Koskivirta Marja, sairaanhoitaja eläkkeellä

Kosonen Ville, DI

Latvela Jani, insinööri

Levonen Vesa, vanhempi rikoskonstaapeli

Manninen Kirsi, laborantti

Merivirta Mertsu, merioperaattori eläkkeellä

Minin Denis, varastomies

Saikkonen Seija, perushoitaja eläkkeellä

Suutari Heikki, maanviljelijä

Tähtinen Birgit, yrittäjä

Vänskä Taina, laitoshuoltaja kokki

RKP 3*

Bardy Johan, asianajaja

Sjögren Holger, kalastaja

øksnevad Susanne, äidinkielenopettaja

Puolesta sananvapauden 1

Hirvonen Arto, nuohoojamestari

Piraattipuolue 2

Juntunen Atso, vartija

Saikkonen Lasse, rakennusinsinööri

Kommunistinen työväenpuolue 1

Lindroos-Bergvald Markku, paperityöläinen

*vaaliliitto Hamina

Kokoomus 27

Hartikainen Veli-Matti

Honkala Jari-Pekka, tradenomi

Häkkinen Virve, matkailuyrittäjä

Inkeroinen Elina, eduskunta-avustaja

Järvenpää Aki, DI

Kankala Satu, FM

Karnaattu Teija, kiinteistövälittäjä

Lekander Ari, toimitusjohtaja eläkkeellä

Linturi Jarmo, isännöitsijä

Lonka Anne, yo-merkonomi

Myyryläinen Jari, ohjelmoija eläkkeellä

Niemi Milko, lehtori

Pasi Tero, yrittäjä

Pärssinen Santtu, tuntiopettaja

Rahikka René, ravintoloitsija

Rautamaa Eeva, sairaanhoitaja eläkkeellä

Räsänen Anssi, yo-merkonomi

Saksa Voitto, elokuvaohjaaja

Seppälä Marko, rakennusalan yrittäjä

Ström Ella, fysioterapeutti

Suikkanen Jaana, erityisopettaja

Tuomiosalo Tomi, majuri koelentäjä

Vapalahti Sanna, yrittäjä

Vartiainen Riina, sairaanhoitajaopiskelija

Visuri Mervi, yrittäjä

Vuoksiala Tuija, kuntohoitaja

Wilska Pekka, satamakuraattori

SDP 31

Ahonen Arto, koneasentaja

Airaksinen Jouni, myyjä

Erkkilä Titta, opettaja

Forsman Jari, prosessinhoitaja

Gomez Francis, hoitoapulainen

Harjumaaskola Jarkko, kirvesmies

Haukka Ville-Veikko, palkanlaskija

Heikkilä Juha, eläkeläinen

Hiironen Seppo, eläkeläinen

Hytönen Riitta, VTM eläkeläinen

Hämäläinen Pentti, eläkeläinen

Jaakkola Tero, säiliöautonkuljettaja

Junnila Veli-Matti, vuoroesimies

Kasari Jorma, eläkeläinen

Kormu Jouni, panostaja eläkeläinen

Kurvi Anne, ITC-suunnittelija

Lampikari-Olli Satu, yrittäjä

Liljander Kaarina, yrittäjä eläkkeellä

Peltonen Nina, sosionomi

Perälä Janne, yrittäjä

Porkka Auvo, linja-autonkuljettaja

Porkka Markku, ravintolapäällikkö

Porkka Matti, kirvesmies eläkkeellä

Riivari Veijo, freelancer toimittaja

Rissanen Jarmo, lähihoitaja

Rissanen Teea, opiskelija

Sakki Timo, metsänhoitaja

Seppälä Jyrki, erityisopettaja

Soukka Aulis, eläkeläinen

Timperi Juho, sähköasentaja

Tykkä Kai, raudoittaja

Virtanen Vili-Valtteri, opiskelija

Keskusta 25

Ahola Milja, yrittäjä

Bibiano Daniel, maisteri

Harjula Pia, opettaja

Hauhia Ritva, perushoitaja eläkkeellä

Honkanen Hannah, toiminnanjohtaja

Hämeenniemi Jaakko, palomestari

Jokela Pasi, opistoupseeri

Kataikko Pekka, toimitusjohtaja

Kauta Manne, yrittäjä

Kitunen Eero, agrologi

Kiuru Ismo, maanviljelijä

Korpijoki Ilmo, KTS-kauppias

Koskiaho Vesa, erityisopettaja

Koskinen Jaakko, maanviljelijä

Lahtinen Markku, ahtaaja

Ojala Jenna, MMK

Pakkanen Antti, oikeustradenomi

Pilli-Zitron Virpi, lähihoitaja

Posti-Ahokas Heikki, maanviljelijä

Pousi, Ritva-Leena, lastenhoitaja, erityisohjaaja

Ristola Ari, asennuspäällikkö

Rongas Juha, johtaja

Suurnäkki Päivi, agrologi

Tulokas Kalervo, maatalousyrittäjä

Uusiheimala Aarre, linja-autonkuljettaja

Perussuomalaiset 23

Forsström Sami, opettaja

Haikka Tapio, aluevalvoja

Hankia Tero, laatoittaja

Heijari Riku, ylikonstaapeli

Järvinen Hannu, kauppateknikko

Kangas Timo, eläkeläinen

Karpov Juri, huolitsija

Kerkelä Harri, asentaja

Kirjavainen Tapio, kauppias eläkkeellä

Kuukka Vesa, eläkeläinen

Liikkanen Pia, sairaanhoitaja

Muurman Peter, YM

Mäkelä Anna-Liisa, tullipäällikkö

Niemelä Tuomo, rakennusmestari

Nyholm Janne, jakelun valvoja

Ots Rain, FM

Piipari Raimo, eläkeläinen

Reinikka Jari, vartija

Remes Teuvo, opistoupseeri evp.

Rinne Ari, osastonylilääkäri

Suurnäkki Iina, myyjä

Takanen Esa

Tiilikka Urpo, trukinkuljettaja

Kristillisdemokraatit 10

Heiskanen Paavo, vanginvartija eläkkeellä

Kemppi Jouko, sosiaalityöntekijä eläkkeellä

Korjula Juhani, insinööri eläkkeellä

Laitinen Markku, ahtaaja

Nakari Martti, yrittäjä eläkkeellä

Oksman Riitta, kirjanpitäjä

Parjanen Pirkko, osastonhoitaja

Pohjalainen Sirpa, IT-tukihenkilö eläkkeellä

Ruokonen Markku, metsätalousinsinööri

Uotila Vesa, FM

Vihreät 18

Ahonen Raimo, lehtori eläkkeellä

Ahtola Aarni, lehtori

Ahtola Tiina, opettaja

Andrejev Katja, ammatillinen erityisopettaja

Autio Pekka, puutalousteknikko

Kainulainen Sakari, dosentti

Kauta Sari, perushoitaja

Kontra Mikko, ohjaaja

Kylmälä Juha, vahtimestari

Laine Ari, FM suojelubiologi

Lappalainen Taina, kemian DI

Luova Anna-Liisa, äidinkielen opettaja

Palmroth Maria, sairaanhoitaja eläkkeellä

Peippo Mari, myyjä

Räsänen Katja, yo-merkonomi

Suoninen Aila, opettaja

Vaahtovuo Eerika, kapteeni

Viitala Nora, yrittäjä Pyhtää

Kokoomus 15

Almgren Mikko, yrittäjä

Huhtinen Erkki, LVI-insinööri eläkkeellä

Koski Max, yrittäjä

Liimatainen Mervi, VTK

Luukkainen Heli, psykoterapeutti

Luukkainen Raimo, IT-projektipäällikkö

Mansikka Satu, sairaanhoitaja

Metsola Anne, yrittäjä

Metsola Jyrki, Di toimitusjohtaja

Ojansivu Raino, yrittäjä

Pykäläinen Vesa, yrittäjä

Tamminen Lea, toimialapäällikkö

Tjeder Sari, yrittäjä

Tuomala Kirsi, radiojohtaja

Vanhala Toni, kansainvälisten asiain päällikkö

SDP 8

Helle Tiina, hieroja

Hokkanen Raimo, hitsaaja eläkkeellä

Huovila Kari, kylähelppi

Kallio Osmo, rakennusmestari

Laakso Paula, lastenhoitaja

Pöyhönen Jouko, eläkeläinen

Seppälä Alpo, eläkeläinen

Viina Jari, operaattori

Keskusta 11

Anttila Juhani, eläkeläinen

Halme Seija, sairaanhoitaja

Heikkilä Martti, yrittäjä eläkeläinen

Järventaus Marjo, yrittäjä

Kuumala Timo, huolinta-alan työntekijä

Paavola Erja, puutyöntekijä

Piispa-Jespars Seija, yo-merkonomi

Salmi Armi, lähihoitaja

Tjeder Ole, IT-vastaava

Turunen Riikka, röntgenhoitaja

Yrjölä Reijo, operaatioesimies

Perussuomalaiset 9

Aksel Tuulikki, postityöntekijä

Hono Anssi, säiliöautonkuljettaja

Lehto, Heli, oik.yo

Lehto Raul, metsätalousinsinööri

Malinen Jyrki, insinööri

Rintamäki Kristiina, eläintenhoitaja

Saarinen Sami, luotsi

Ukkonen Jarkko, ahtaaja

Vehmaa Heikki, yrittäjä

RKP 6

Björkqvist Camilla, yrittäjä

Cederlund Freddie, rikoskomisario

Falck Lotta, opiskelija

Nousinainen Rasmus, opiskelija

Rosqvist Kim, maatalousyrittäjä

Vintervik Thomas, taksinkuljettaja

Vihreät 4

Karlsson Pekka, FM, elintarviketyöntekijä

Klami Jaana, perhehoitaja

Meling-Tynkkynen Monika, järjestöaktiivi

Söderholm Jukka, puutarhuri, yrittäjä

Vasemmistoliitto 6

Lakso-Adamsson Riitta, sairaanhoitaja

Ojala Jessi, vahtimestari YT

Reinikainen Juha, geologi FM

Salopuro Sanni, opiskelija

Vulkko Tea, suurtalouskokki

Vulkko Tiina, linja-autonkuljettaja

Kristillisdemokraatit 2

Ahtianen Joonas, maatilayrittäjä

Kasurinen Kari, seurakuntamestari Virolahti

Keskusta 17

Haaja Tuula, lähihoitaja eläkkeellä

Hellsten Kimmo, yrittäjä

Kokkola Tomi, ajoneuvoasentaja

Kuokka Vappu, HuK

Kurkela Ilkka, maanviljelijä

Niemelä Jouni, metsänhoitaja

Pekkinen Anni-Maria, sosionomi

Peltola Tuomo, maanviljelijä

Permanto Reetta, sosionomi

Rikkola Marika, myyjä

Ripatti Ritva-Liisa, lähihoitaja

Ukkola-Paronen Sisko, erityisopettaja

Uski Leo, eläkeläinen

Varjakoski Heli, yrittäjä

Vilkki Mikko, maanviljelijä

Yläkäs Minna, markkinointimerkonomi

Yrjönen Anton, DI

Sosiaalidemokraatit 11

Celik Filiz, yrittäjä

Kattelus Eeva-Liisa, liikenteenhoitaja

Kouki Marja-Leena, vastaava ravitsemustyöntekijä

Kouki Risto, koneasentaja

Krouvi Sanna, koulunkäynninohjaaja

Paavola Aira, eläkeläinen

Peltola Arto, kirvesmies

Peltola Seppo, eläkeläinen

Pirttimäki Seppo, ent.kunnansihteeri

Rantala Roope, vartija

Tolvanen Janne, luokanopettaja

Kokoomus 9

Dubrovkiy Nikolay, huolitsija

Eriksson Helena, terveydenhoitaja, opettaja

Hartikainen Natalia, DI, opettaja

Kuntsi Juhani, tulliylitarkastaja

Lintunen Nita, sairaanhoitaja

Makkonen Kaarlo, toimiupseeri evp.

Meriläinen Ahti, eläkeläinen

Peltola Matti, kiinteistönhoitaja

Rökman-Pakkanen Virpi, sosiaaliohjaaja

Perussuomalaiset 11

Boss Ronald, merikapteeni eläkkeellä

Harju Jari, rakennusmestari

Ikonen Lea, siivooja

Kivelä Anja, perushoitaja

Käpysalo Eero, puuseppä eläkkeellä

Malm Sanna, koulunkäynninohjaaja

Nyberg Charles baarimestari eläkkeellä

Nyberg Jesse, opiskelija

Palm Jaakko, liikenneopettaja

Takala Jaana, siivooja

Liikkanen Kristian, yrittäjä

Vihreät 3

Ispin Mirja, sairaanhoitaja eläkkeellä

Nironen Charlotta, vuoropäällikkö

Paldanius Sannamari, myyjä Miehikkälä

Keskusta 21

Alastalo Tarja, mielenterveyspalvelujen esimies

Heinonen Jari, maatalousyrittäjä

Hurtta Tarmo, koneenkuljettaja

Husu Sirpa, sairaanhoitaja

Kataikko Leena, eläkeläinen

Kirkkopelto-Pakarinen Wilma, HSO-sihteeri

Kivelä Annakaisa, opiskelija

Korpela Markku, yrittäjä eläkeläinen

Korpela Marko (sit.), yrittäjä

Kärhä Ismo, kapteeni evp.

Laapas Asko, agrologi

Pakkanen Raimo, eläkeläinen

Rikkola Kaisa, hotellivirkailija

Rikkola Riitta, maatalousyrittäjä

Roine Tonja, maatalouslomittaja

Ruoppa Pekka, maanviljelijä eläkeläinen

Taina Kati, yrittäjä

Tenkanen-Salmela Riitta, hoitotyön opettaja

Tylli Markus, talonrakentaja

Ylä-Kotola Juho, linja-autonkuljettaja

Suoknuuti Mikko, opiskelija

Kokoomus 14

Hallikainen Jukka, artisti

Suomalainen Tuula, laskentaekonomi

Kirppu Eetu, maanviljelijä

Harju Noora, hanketyöntekijä

Aho Jani, autonkuljettaja

Mäkelä Piia, yrittäjä

Korpela, Jani, koneenhoitaja

Törönen Katriina, lähihoitaja

Vanhala Antti, kirjanpitäjä

Oikarinen Toini, eläkeläinen

Astola Matti, kappalainen

Jokimies Riku, yrittäjä

Myllymäki Tenho, eläkeläinen

Oikarinen Petri, tulliylitarkastaja

SDP 1

Paldan Katja, sosiaaliohjaaja