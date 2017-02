Uutinen

Kymen Sanomat: William Walker lähti KTP:stä — uusi työpaikka löytyi Slovakiasta William Walkerin pelit KTP-Basketissa on ainakin tältä kaudelta pelattu. Kotkassa viime viikkoina ilman peliaikaa jääneen amerikkalaisvahvistuksen kausi jatkuu Slovakian pääsarjassa Bratislavan joukkueessa.Walker on pelannut tällä kaudella KTP:ssä 24 ottelua 14,3 pisteen ja 6,1 levypallon keskiarvolla. Tilastot näyttävät hyviltä, mutta 197-senttinen laituri ei ole sopinut KTP:n pelaavaan kokoonpanoon kertaakaan tammikuun 27. päivän jälkeen.Walkerin peliaika loppui, kun KTP pestasi takamies Antwan Scottin viidenneksi ulkomaalaiseksi. Walker pelasi Scottin tulon jälkeen vielä kahdessa ottelussa, mutta päävalmentaja Ray Ailus päätti kahden Kouvot-tappion kokemusten jälkeen, että joukkueen peli toimii paremmin pienemmällä viisikolla, jossa Walkerin paikalla pelaa Daniel Bailey.— Ymmärrämme Walkeria ja Walker ymmärtää meitä. Hän on ottanut pelaamattomuutensa ammattimaisesti, mutta on selvää, että uran jatkon kannalta on parempi pelata säännöllisesti kuin istua siviilivaatteissa penkillä, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström sanoi.Walker on jo matkustanut uudelle työpaikalleen Slovakian pääkaupunkiin.KTP:n liigapelit jatkuvat huomenna kotiottelulla Kauhajoen Karhua vastaan. Kotkalaiset taistelevat viimeisistä pudotuspelipaikoista ja Karhu hyvistä asemista sarjan kärkinelikossa. Lue koko uutinen:

