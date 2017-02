Uutinen

Kymen Sanomat: Walden, Björnberg, Kanto, Halle... — Juhlavuoden muotokuvagalleria nostaa esiin kymenlaaksolaisia yritysjohtajia Suomen kauppakamarit juhlistavat satavuotiasta Suomea digitaalisella muotokuvagallerialla. Sinne on koottu lähes 300 suomalaisen yritysjohtajan ja talouselämän vaikuttajan muotokuvat. Kymenlaaksosta mukana on etenkin metsäyhtiöiden omistamia maalauksia. Yritysjohtajien ja vaikuttajien muotokuvia ovat maalanneet monet taiteen kärkinimet kuten Antti Favén, Irmeli Tarmo ja Esko Tirronen. UPM Kymmenen kulttuurisäätiön kokoelmista löytyvät muotokuvagallerian varsinaiset helmet; Eero Järnefeltin maalaamat marsalkka Mannerheim ja Kymin paperitehtaan johtaja, kauppaneuvos Ernst Dahlström. — Taideteokset ja niissä kuvatut henkilöt ovat osa Kymenlaakson historiaa ja kulttuuriperintöä. Ne nostavat esiin niin yksilöitä yritysten takana kuin muotokuvamaalauksen perinnettä, kuvailee Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura. Valtaosa taideteoksista on tähän asti ollut yritysten yksityisissä kokoelmissa yleisön tavoittamattomissa. Keskuskauppakamari haluaa hankkeella tarjota yrityksille mahdollisuuden julkaista teokset ja juhlistaa satavuotisen Suomen historiaa. Osa teoksista on koottu Amos Anderssonin taidemuseossa maaliskuun ensimmäisenä päivänä avautuvaan näyttelyyn. Kauppakamarien digitaalinen muotokuvagalleria löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/28/Walden%2C%20Bj%C3%B6rnberg%2C%20Kanto%2C%20Halle...%20%E2%80%94%20Juhlavuoden%20muotokuvagalleria%20nostaa%20esiin%20kymenlaaksolaisia%20yritysjohtajia/2017321955529/4