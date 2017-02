Uutinen

Kymen Sanomat: Superkesä täyttää Kotkan hotellihuoneet — kulttuuriasiainkeskus yhteistyöhön kotimajoituspalvelun kanssa Kotkan kulttuuriasiainkeskus on ryhtynyt yhteistyöhön kotimajoituksia välittävän Friday Flats -verkkopalvelun kanssa. Kotimajoituksesta toivotaan apua matkailun superkesän majoituspaikkapulaan. — Mitä enemmän majoitusvaihtoehtoja meillä on tarjota asiakkaillemme, sen parempi, sanoo Kotkan Meripäivien tapahtumatuottaja Seija Günther. Friday Flats on vuonna 2013 perustettu verkkopalvelu. Sen omistaa huoneistomajoituskonserni Forenom. Asunnon omistaja voi verkkopalvelun kautta laittaa vuokralle vain osan asunnostaan, vierashuoneen tai sohvapaikan. Vieras maksaa yöpymisestä suoraan Friday Flatsille, joka välittää rahat vuokranantajan tilille. Lue lisää keskiviikon Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

