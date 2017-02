Uutinen

Kymen Sanomat: Presidentti tervehti ja kehui Kotkaa puheessaan — Katso video! Maakuntavierailullaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö siirtyi Haminan jälkeen Kotkaan. Nuorisotalo Greipissä presidentti kuunteli Kotkan nuorten jousten ja Kotkan minijousten esittämänä Elefanttimarssin, Satumetsän tiellä -kappaleen, Tuiki tuiki tähtösen ja Kymenlaakson laulun. Tämän jälkeen presidentti kiersi lasten työpajoissa ihastelemassa pyykkipoikalaivoja ja juttelemassa lasten kanssa. — Osaisinpa minäkin tehdä noin hienoja, presidentti totesi Iitu, Uuna ja Eela Pelon tekemistä pyykkipoikalaivoista. Greipistä presidentti siirtyi merimuseo Vellamoon, jossa hänelle esiteltiin molempia museoita. Ensimmäistä kertaa Vellamossa vieraillut presidentti kyseli kierroksen aikana aktiivisesti ja pysähtyi ainakin Suomen majakoita kuvaavien teosten eteen toteamaan ”hienoja taideteoksia”. — Niinistö oli silloin valtionvarainministerinä, kun Vellamon rakentamisesta päätettiin. Pääsimme esittelemään tuloksia yhdelle päärahoittajistamme, Suomen merimuseon museonjohtaja Tiina Mertanen hymyili kierroksen jälkeen. Kotkan torilla presidenttiä odotti kiinnostunut väkijoukko. Lyhyessä puheessaan Niinistö muistutti, että Suomi on kansainvälisillä mittareilla mitattuna maailman viidenneksi onnellisin kansa. — Silti parhaallakin on ongelmansa. Työttömyys on ollut kovaa, mutta Kotkassakin näyttää paremmalta, Niinistö kertoi. Tervehdyksessään Niinistö kertoi olevansa KTP:n kunniajäsen, mikä kirvoitti yleisöstä spontaanit aplodit. Oheisella videolla presidentti kertoo, miten hänestä tuli kunniajäsen. Lisäksi hän sanoi uskovansa, että Euroopan Unioni nousee uuteen arvoon epävakaassa maailmassa. — Turvallisuus on ykkösasia, ilman sitä ei synny edes hyvää taloutta. Puheen jälkeen Niinistön kanssa yhteiskuvaan halusi moni. Presidenttiä ympäröi tiivis väkijoukko hänen kiertäessään torilla juttelemassa ihmisten kanssa. Lue koko uutinen:

