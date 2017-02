Uutinen

Kymen Sanomat: Päiväkodissa valmistaudutaan presidentin vierailuun - lapsilla kenraaliharjoitus, poliisi varmistaa turvallisuusjärjestelyitä Linnoituksen päiväkodissa Haminassa on tänään jännittävä päivä. Presidentti Sauli Niinistö saapuu iltapäivällä taloon osana maakuntakierrostaan. Vierailun aikana on luvassa lasten laulu- ja leikkiesitys sekä kahvihetki. Päiväkodissa on valmistauduttu vierailuun huolellisesti. Aamupäivällä pidettiin kenraaliharjoitukset, joissa käytiin läpi noin kahdenkymmenen minuutin pituinen esitys. — Lapset jaksoivat keskittyä hyvin. Toivottavasti he innostuvat leikkimään ja laulamaan vieläkin enemmän itse esityksessä. Pääasia on kuitenkin se, että on kivaa, harjoituksissa mukana ollut Haminan varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola kuvailee. Talossa kiersi myös joukko siviilipukuisia poliiseja tutustumassa tiloihin ja varmistamassa tulevan vierailun turvallisuusjärjestelyitä. Presidentin odotetaan saapuvan paikalle hieman ennen kello kahta. Häntä on vastaanottamassa muiden muassa kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. Haminasta Niinistön matka jatkuu Kotkaan, jossa ohjelmaan kuuluvat vierailut Nuorisotalo Greippiin sekä Vellamoon. Päivä päättyy kansalaistapaamiseen Kotkan kauppatorilla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/28/P%C3%A4iv%C3%A4kodissa%20valmistaudutaan%20presidentin%20vierailuun%20-%20lapsilla%20kenraaliharjoitus%2C%20poliisi%20varmistaa%20turvallisuusj%C3%A4rjestelyit%C3%A4/2017321955765/4