Kymen Sanomat: Onko sinulla hyviä juttuja Kotkasta? — Mene konttiin kertomaan ne matkailuoppaille Kotkan Matkailuoppaat järjestävät ensi kesänä 100 tarinaa Kotkasta -kävelykierroksia. Niitä varten kartutetaan tarinavarastoja keräämällä kaupunkilaisten muistoihin jääneitä tapahtumia Kotkasta tai lähialueilta. Tänään, kun on sekä laskiaistiistai että Kalevalan päivä, on hyvä hetki kerätä kyseisiä tarinoita. Kotkan Matkailuoppaat järjestävät Kotkan vanhan linja-autoaseman torilla olevissa konteissa laskiaistapahtuman. — Tapahtumassa kootaan tarinoita Kotkasta ja lähialueelta, kertoo Kotkan Matkailuoppaiden sihteeri Tuula Karhu. — Kaikille tarinankertojille on luvassa laskiaispullakahvit tai mehut. Kotkan Matkailuoppaiden operointialue on Kotka—Pyhtää, joten Karhun mukaan kertomuksia kaivataan laajaltakin alueelta. — Opaskierroksille tulevat ihmiset kuuntelevat paljon mieluummin tarinoita kuin pelkkiä paikkaselostuksia. Laskiaistapahtuma Kotkan vanhan linja-autoaseman torilla tiistaina 28. helmikuuta kello 13—15. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/28/Onko%20sinulla%20hyvi%C3%A4%20juttuja%20Kotkasta%20%E2%80%94%20Mene%20konttiin%20kertomaan%20ne%20matkailuoppaille/2017321955239/4