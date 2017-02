Uutinen

Kymen Sanomat: Mikael Aalto teki jatkosopimuksen KTP-Basketin kanssa — ”Valmentajalle mieluinen ja fiksu pelaaja” Mikael Aalto, 22, jatkaa KTP-Basketissa pelaamista ensi kaudellakin. Aalto ei juuri pisteillä loista (tämän kauden keskiarvo 1,9), mutta sentteri on joukkueensa ykkönen plusmiinus-tilastossa. Vastuu on noussut kauden edetessä. — Mikael on valmentajalle erittäin mieluinen pelaaja, sillä hän tekee jokaisen asian täysillä. Kyseessä on myös fiksu pelaaja, joka ymmärtää asiat joita häneltä halutaan, KTP-Basketin päävalmentaja Ray Ailus kehuu. 204-senttiseksi ilmoitettu, mutta todellisuudessa vielä jonkun sentin pidempi suomalaissentteri on todellinen harvinaisuus. — Kyselyitä tuli liiga- ja divariseuroista, mutta halusin jäädä Kotkaan. Olen viihtynyt todella hyvin ja mielestäni nyt on parempi jäädä, kuin lähteä sopeutumaan muualle, Aalto sanoo. KTP pelaa seuraavaksi huomenna keskiviikkona. Karhuvuoreen saapuu sarjakolmonen Kauhajoki. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/28/Mikael%20Aalto%20teki%20jatkosopimuksen%20KTP-Basketin%20kanssa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DValmentajalle%20mieluinen%20ja%20fiksu%20pelaaja%E2%80%9D/2017321959307/4