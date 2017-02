Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa vieraillut Sauli Niinistö Trumpin suunnitelmista: ”Ollaanko tässä uuden varustelukierteen kanssa tekemisissä?” Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus siitä, että hän esittää Yhdysvaltain puolustusbudjettiin lähes kymmenen prosentin korotusta, sai presidentti Sauli Niinistön mietteliääksi Kotkan-vierailulla tiistaina. Sauli Niinistö kehotti malttiin sen suhteen, että korotusesitys on vasta suunnitelma. — Ensimmäiseksi on syytä seurata, kuinka tuon budjettikaavailun kanssa loppujen lopuksi käy, Niinistö totesi. — Ehdotus kymmenen prosentin korottamisesta panee tietysti ajattelemaan, että ollaanko tässä uuden varustelukierteen kanssa tekemisissä. Niinistö ei kuitenkaan olisi ilmaissut asiaa kuten Trump taannoin, että Yhdysvallat ei ole voittanut yhtään sotaa pitkään aikaan. Euroopan puolustamisesta Euroopan omin voimin Niinistö sen sijaan on Trumpin ja Yhdysvaltojen linjoilla. Trump on ponnekkaasti patistanut eurooppalaisia ottamaan enemmän vastuuta Euroopasta. — Euroopan Unioni ei ole kummoinen unioni, jos se ei kykene takaamaan jäsenilleen turvallisuutta. Se on kuitenkin primääri asia. Lue koko uutinen:

