Kymen Sanomat: Kotkan Kritiikkipäivä järjestetään taas — ohjelmassa keskustelua, politiikkaa ja biletystä Ensi viikolla Kotkassa on jälleen luvassa kriittistä kulttuurikeskustelua, kun kertaalleen lakkautettu Kritiikkipäivä tekee paluun. Tapahtuma järjestetään lauantaina 11. maaliskuuta Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa. — Kritiikkipäivät lopetettiin, koska sitä pidettiin vanhanaikaisena. Nyt tapahtuma järjestetään uudella formaatilla, kirjailijat Marita Hauhia ja Petri Pietiläinen kertovat. Julkkisajattelijoiden sijasta estradille astuvat paikalliset vaikuttajat ja sanailijat. Teemana on kotkalaisesti kulttuuria ja politiikkaa. Hauhian ja Pietiläisen edustama Kritiikkipäivien ystävät -ryhmä vastaa tilaisuuden järjestelyistä yhdessä Kotkan kaupunginkirjaston ja Kotkan kulttuuritoimen kanssa. Järjestäjien mukaan tapahtumalla ei tavoitella valtakunnallista näkyvyyttä, vaan tarkoituksena on innostaa kotkalaiset yhdessä pohtimaan ja kehittämään kotikaupunkinsa kulttuuriasioita. — Mielestämme idea, että pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa paikallisesta kulttuurielämästä, ei ole vanhentunut, Pietiläinen toteaa. 1970-luvulla alkaneita Kritiikkipäiviä vietettiin viimeisen kerran talvella 2014, minkä jälkeen tapahtuma lakkautettiin kaupungin säästötalkoiden yhteydessä. — Kritiikkipäivien lopettaminen aiheutti paljon porua. Nyt näemme haikailevatko ihmiset menneen perään, vai ovatko he aidosti kiinnostuneita, Hauhia sanoo. Tilaisuuden aluksi kotkalaislähtöinen poliitikko ja kirjailija Kari Häkämies ja Kotkan taiteilijaseuran puheenjohtaja Helena Paakkinen pohtivat kulttuurin merkitystä kirjallisuuden ja kuvataiteiden näkökulmasta. Seuraavaksi puheenvuoron saavat kuntavaaliehdokkaat Sirpa Paatero (sd.), Lauri Eerola (kok.), Joona Mielonen (vas.), Mervi Haakana (vihr.) ja Juho Eerola (ps.). Heitä haastattelee Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen. Keskustelun alustajana toimii Pekka Mandart. — Ehdokkaita on ohjeistettu, että tämä ei ole vaalipaneeli. Tarkoitus on keskustella kulttuurin merkityksestä, ei heistä itsestään, Pietiläinen painottaa. Keskustelun jälkeen esiintyy kotkalainen protestilaulaja Iiro Lempinen. Päivän päätteeksi nähdään Teatteriryhmä Kimaran esitys Sydämellä. Kritiikkipäivän jatkoja vietetään ravintola Kairossa poikkitaiteellisessa illassa. Esiintymässä ovat Kotka Jazz ry, Kotkan Hyrrät, koomikko Thomas Pryke, Hyvän Tuulen Laulajat, rockabilly-yhtye The Rock Therapy ja Meltin’ Blues Band. Samalla juhlitaan seitsemänvuotiasta Kotka Rock’n Blues -yhdistystä. — Koko päivä on omistettu kotkalaiselle kulttuurille, Kotka Rock’n Bluesin puheenjohtaja Tanja Tohmo summaa. Kritiikkipäivä lauantaina 11.3. klo 13—16 Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa. Kairon Karkelot ravintola Kairossa 11.3. klo 18—24. Lue koko uutinen:

