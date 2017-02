Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Aimo Ilomäki kerännyt Yhteisvastuuta lähes 20 vuotta Evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen ponnistus, Yhteisvastuu-keräys on ollut meneillään noin kuukauden. Keräys jatkuu toukokuun alkuun saakka. Kotkassa vapaaehtoiset kerääjät ovat olleet liikkeellä keräyslistojen ja -lippaiden kanssa helmikuun alusta lähtien. Yksi kerääjistä on kotkalainen Aimo Ilomäki, jolla on puuhasta lähes 20 vuoden kokemus. — Olen nähnyt tehtäväkseni olla omalta osaltani auttamassa heitä, joilla syystä tai toisesta menee vielä huonommin kuin minulla tai sinulla, sanoo Ilomäki. Viime vuonna suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle 3,45 miljoonaa euroa. Varoilla torjuttiin nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. Tänä vuonna Suomessa keräysvaroilla autetaan ihmiskaupan uhreja. Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen. Karhulan seurakuntakeskuksessa järjestetään keskiviikkona 15. maaliskuuta lounas Yhteisvastuun hyväksi. Langinkosken kirkossa on torstaina 27. huhtikuuta Yhteisvastuu-konsertti. Lue koko uutinen:

