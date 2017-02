Uutinen

Kymen Sanomat: Kirkkoneuvoston varapuheenjohaja Kaisa Rönkä: Kotkalaiset eivät yleensä ole olleet vanhoillisia Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä kertoo olleensa henkeen ja vereen kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen esityksen takana. Kirkkoneuvoston päätös menee Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätettäväksi. Tuomiokapituli käsittelee asian keväällä. — Toivon, että Mikkelistä tulee päätös, joka sallii samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan rukoilemisen kirkoissakin. Minun olisi vaikea ymmärtää toisenlaista päätöstä. Valtakunnallisen kirkolliskokouksen edustajana toiminut Rönkä on pitänyt kotkalaisia sallivina ihmisinä. — Siinäkin suhteessa neuvoston päätös oli minulle yllätys. Vanhan satamakaupungin asukkaina me emme ole yleensä olleet vanhoillisia. Kirkkoneuvoston kokouksessa Ville Mielosen muutettua esitystä kannattanut Seppo Eerola toteaa, että ennen äänestämistä kokouksessa keskusteltiin pitkään sekä kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen että Mielosen esityksistä. — Yritimme löytää ratkaisun, joka sopisi mahdollisimman monille. Olen huomannut, että tehtiin mikä päätös vaan, on sillä aina vastustajansa, toteaa Eerola. Lue koko uutinen:

