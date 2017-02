Uutinen

Kymen Sanomat: Kasvu on hallinnassa — Oma Säästöpankin Kotkan konttorissa ripeä kasvu jatkuu Vakavaraisuuteen perustuva kannattava kasvu johti Oma Säästöpankin historiansa parhaaseen tulokseen viime vuonna. Pankin tulos ennen veroja oli 20,6 miljoonaa euroa, joka on 10,5 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna. Myös pankin Kotkan konttori seilasi myötäisessä. Se sai uusia asiakkaita 230. — Uusien asiakkaiden ja yritysten investointien myötä konttori myönsi luottoja 21 miljoonaa euroa, totesi pankinjohtaja Marko Sinkkonen tyytyväisenä. Kotitaloudet ovat Oma Säästöpankin suurin asiakasryhmä, mutta Sinkkosen mukaan myös mikro- ja pk-yritykset ovat löytäneet pankin hyvin. — Pk-yritykset ovat alkaneet jälleen investoida ja se on tietysti hyvä merkki. Sinkkonen korostaa, että kasvu ei ole Oma Säästöpankille itsetarkoitus, vaikka siihen pyritäänkin. Tärkeintä on, että kasvussa on kontrolli, jotta se tapahtuu kannattavasti. Lue lisää tiistain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

