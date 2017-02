Uutinen

Kymen Sanomat: Työntekijöiltä tukea Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherralle Suuri joukko Kotka-Kymin seurakunnan työntekijöitä on osoittanut tukensa kirkkoherra Anna-Tiina Järviselle asiassa, joka liittyy samaa sukupuolta olevien parien rukoushetkiin. Seurakunnan kirkkoneuvosto päätti viime keskiviikkona, ettei rukoushetkiä saa järjestää Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa. Päätös poikkesi kirkkoherran esityksestä. 48 työntekijää on allekirjoittanut julkisuuteen annetun tiedotteen, jossa he tukevat Järvisen esitystä. — Kannatamme sitä, että Kotkan kirkot olisivat tasavertaisesti avoinna kaikkien avioliiton solmineiden tilaisuuksille, joissa rukoillaan yhdessä heidän kanssaan ja heidän puolestaan. meidän on vaikea ymmärtää, miksi emme voi seurakunnan työntekijöinä rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka sitä meiltä pyytävät. Työntekijät toteavat ymmärtävänsä, että näin kirkollinen demokratia toimii. He toivovat seurakuntalaisten muistavan, että muutos päätöksentekoon syntyy asettumalla ehdolle seurakuntavaaleihin ensi vuonna ja äänestämällä ehdokasta, joka jakaa omat arvot. Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran erimielisyys koskee nimenomaan kirkoissa järjestettäviä hetkiä, joissa rukoillaan samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan. Neuvoston linjauksen mukaan rukoushetket ovat sallittuja muissa seurakunnan tiloissa kirkkoja lukuun ottamatta. Asia menee Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätettäväksi. Lue koko uutinen:

