Kymen Sanomat: Sapokkaan tulee puuvenelaituri — kauniit veneet ovat nähtävyys Kotkan Sapokkaan tulee tulevaksi kesäksi puuvenelaituri. Pelkästään puuveneille tarkoitettua laituria kaavaillaan Tervasillan ja Sapokan vesipuiston patosillan välille. Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen mukaan hyvin pidetyt puuveneet ovat jo sinänsä nähtävyys. — Ja jos pelkkiä puuveneitä on keskeisellä paikalla nähtävissä laiturillinen, niin voidaan puhua jo merkittävästä lisänähtävyydestä Kotkassa ja Sapokan vesipuistossa, sanoo Laaksonen. Kotkan kaupunki on testannut ajatusta muutamiin komean puuveneen omistajiin. Vastaanotto on ollut positiivista. — Puuvenelaiturin perustaminen sattuu hyvään kohtaan siinäkin mielessä että Suuret purjelaivat purjehtivat Kotkaan heinäkuussa, kertoo Laaksonen. Lue koko uutinen:

