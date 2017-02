Uutinen

Kymen Sanomat: Rintamamiestalossa paloi Kotkan Kierikkalassa, rakennuspalo saatu enimmäkseen sammutettua 1,5-kerroksinen omakotitalo vaurioitui tulipalossa Kotkan Kierikkalassa. Päivystävän palomestarin Juha Säämäsen mukaan pahiten paloi talon yksi huone. Huone on todennäköisesti rakennuksen keittiö. Pelastustoiminta on käynnissä. Paikalle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä Kotkasta ja Haminasta. Palosta levisi jonkin verran savua ympäristöön. Palovahinkojen lisäksi talo kärsi savuvahinkoja sekä vesivahingon sammutusvedestä. Rakennus pysyi kuitenkin pystyssä ja pahimmat vauriot rajoittuivat yhteen huoneeseen. Säämäsen mukaan palosta ei todennäköisesti aiheutunut henkilövahinkoja. Rakennus on ollut välillä tyhjillään, mutta Säämäsen tietojen mukaan uudet asukkaat olivat tuoneet taloon tavaroita maanantaina. Palosta ilmoitti hätäkeskukseen naapuri, joka näki savua ja liekkejä. Hätäkeskus teki hälytyksen rakennuspalosta kello 15.16. Poliisi ja pelastuslaitos tutkii palon syttymissyytä. Muokattu kello 16.17: Päivitetty lisätiedoilla. Lue koko uutinen:

