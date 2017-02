Uutinen

Kymen Sanomat: Reijo Paukku ripusti viimeistä kertaa galleria Nikolaihin Taiteilija Reijo Paukku ja galleristi Irmeli Erätuli jättivät maanantaina jäähyväisiään ripustaessaan Mustavalkoista ja värien kirjoja -näyttelyä Nikolain seinille. Tiistaina avautuva näyttely on sekä Paukun että gallerian viimeinen. — Täytän kesällä 75 vuotta. Tein näitä teoksia puolen vuoden ajan viisi tuntia päivässä. Nyt on aika höllentää tahtia. Tämän jälkeen en enää tee isompia näyttelykokonaisuuksia, Paukku kertoo. Kotkan torin laidalla sijaitseva Nikolai sulkee ovensa 31. maaliskuuta, pakon edessä. Taidegalleria on toiminut Kolmijoen kiinteistöön kuuluvassa pienessä kivitalossa, joka puretaan nelikerroksisen asuin- ja liiketalon alta. — Kun minulle kerrottiin, että talo puretaan tänä keväänä, sanoin, että lähden sitten Irmelin päivänä, Erätuli toteaa. Galleria Nikolai on ollut toiminnassa 22 vuotta, joista viimeiset yhdeksän Erätulen omistuksessa. Kymenlaaksonkadulta se muutti nykyiseen paikkaansa Keskuskadulle seitsemän vuotta sitten. Erätuli laskeskelee, että hänen aikanaan Nikolaissa on ollut 112 isompaa näyttelyä ja 50 kahvilanäyttelyä. Kotkalaiselle Paukulle tämä on neljäs kerta Nikolaissa. — On kunnia pitää Nikolain viimeinen näyttely. On surullista, että paikka joudutaan sulkemaan. Kaupungin keskustassa pitäisi olla galleria, johon voisi piipahtaa ohikulkumatkalla, Paukku sanoo. Elämäntyönsä teatterissa tehnyt Paukku kuvailee viimeistä näyttelyään kaksijakoiseksi. Mukana on hänelle tunnusomaisia värikylläisiä maalauksia, mutta myös hillittyjä, mustavalkoisia teoksia. — Olen koko ikäni tehnyt värikkäitä maalauksia, mutta nyt olen menossa uuteen suuntaan. Sain herätyksen Pekingissä, jossa näin kiinalaisia tussitöitä. Ne jäivät alitajuntaani, joten maalasin niiden innoittamana kankaalle käyttäen vain mustaa, valkoista ja vähän hopeaa. Jos vielä maalaan, aion jatkaa tällä linjalla. Paukku kertoo jättäytyvänsä pois myös teatterin parista. Todennäköisesti hänen viimeinen ohjaustyönsä nähdään elokuussa Purolan Svedebon seurantalolla Pyhtään harrastajateatterin Viulunsoittaja katolla -musikaalissa. Reijo Paukun Mustavalkoista ja värien kirjoja -näyttely galleria Nikolaissa (Keskuskatu 9, Kotka) 18. maaliskuuta asti. Galleriakahvila on avoinna maaliskuun loppuun. Yläkerran pysyväisnäyttelyn teokset ovat myynnissä puoleen hintaan. Lue koko uutinen:

