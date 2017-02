Uutinen

Kymen Sanomat: Naiset hemmottelevat naisia Karhulassa Karhulassa järjestetään ensi sunnuntaina Naisilta naisille - Iltapäivän hemmotteluhetki. Paikalliset pienyrittäjät järjestivät vastaavanlaisen tapahtuman viime joulukuussa itsenäisyyspäivänä Kotkassa Kärkisaaressa. Kärkisaaren tapahtuma antoi uskoa siihen, että tapahtuma kannattaa järjestää uudelleen. — Väkeä tapahtumassa riitti, vaikka se oli laitettu pystyyn varsin pienellä varoitusajalla, kertoo tapahtuman puuhanaisena toiminut Anne Ravantti. Tällä kertaa esillä on vaatealan yrityksiä, alusvaate-edustajia, kosmetiikkaa, käsitöitä, hyvinvointitarvikkeita ja hemmotteluhoitoja. — Tapahtuma on kirjaimellisesti naisilta naisille. Tapahtuman takana on joukko paikallisia pienyrittäjiä sekä tuote-edustajia, ja nämä kaikki ovat naisia, sanoo Ravantti. Hemmotteluhoidoissa on mahdollisuus muun muassa hierontaan ilman ennakkovarausta. — Uutena meillä on tällä kertaa korukirppis, jonka tuotto menee hyväntekeväisyyteen, kertoo Ravantti. – Hyväntekeväisyysrahat laitetaan kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseen, kertoo Ravantti. Naisten hemmotteluhetki Karhulan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 14.00-16.00. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Naiset%20hemmottelevat%20naisia%20Karhulassa%20/2017321943284/4