Uutinen

Kymen Sanomat: Mullinlahdella havaitut merikotkat saattavat olla pesimisaikeissa Merikotkien pesimäaika on käsillä. Muun muassa Kuutsalon Mullinlahdessa on havaittu merikotkia, jotka saattavat pesiä lähistöllä. Lintuasiantuntija Urpo Koposen mukaan Kuutsalo soveltuisi hyvin merikotkan pesäsaareksi, mutta pesä voi olla myös muutaman puun pikkusaaressa. Sukukypsän merikotkan paras tuntomerkki on täysin valkea pyrstö. Viime vuonna itäisellä Suomenlahdella tuhoutui kolme pesintää mökkiläisten tai veneilijöiden liiallisen mielenkiinnon vuoksi. Koponen muistuttaa, että pesintää epäiltäessä ihmisen tulisi jättää oletettu tai tiedetty pesäpaikka rauhaan. — Ihmiset voivat tietämättään aiheuttaa pesinnälle haittaa, kun he tulevat niin lähelle, että emo joutuu nousemaan siivilleen. Lyhytaikainenkin häirintä saattaa tuhota pesän, sillä varis ja korppi käyttävät tilannetta häikäilemättä hyväkseen. Merikotkan siipien väli voi olla jopa kaksi ja puoli metriä ja sen siivenlyönnit ovat verkkaisia. Kun häiritsevät ihmiset poistuvat paikalta ja merikotka kaartelee takaisin pesälleen, on tuho saattanut jo sattua. Lauhana talvena pesintä voi alkaa jo helmikuussa tai viimeistään maaliskuussa. Merikotka hautoo munia 45 päivää ja vielä kuoriutumisen jälkeen poikaset tarvitsevat muutaman viikon emon suojelua. Poikasia kuoriutuu yleensä kaksi. Koposen mukaan merikotka on kehno kalastaja. Se etsii helppoa saalista, eli kuolleita tai kuolevia, pinnassa pyristeleviä kaloja. Talvella se kärkkyy pilkkijöiden tai verkkokalastajien jättämiä ylijäämäkaloja. Koposen mukaan mökkiläisten ei tarvitse olla huolissaan koiriensa puolesta. Toisin kuin maakotka, merikotka ei saalista jäniksiä eikä pikkukoiria. — Mökkiläisten ja merikotkan rauhallinen rinnakkaiselo saaristossa on mahdollista. Merikotka kuuluu saaristoon ja se tarjoaa taivaalla kaartaessaan mökkiläisille ja veneilijöille unohtumattomia elämyksiä, Koponen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Mullinlahdella%20havaitut%20merikotkat%20saattavat%20olla%20pesimisaikeissa/2017321952404/4