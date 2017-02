Uutinen

Kymen Sanomat: Linnoituksen uimahallissa uidaan kesäksi kuntoon — Kotkan uimahallit eivät resurssisyistä ole mukana kampanjassa Suomen Uimaliitto järjestää maaliskuussa perinteisen Ui kesäksi kuntoon -kampanjan. Kampanjan aikana uimahalleissa eri puolilla Suomea kerätään metrejä uiden ja minuutteja vesijuosten tai -jumpaten. Kampanjan tavoitteena on lisätä uimahallien näkyvyyttä sekä aktivoida uusia kävijöitä halleihin. Vuonna 2016 Ui kesäksi kuntoon -kampanjaan osallistui noin 18 tuhatta henkilöä. Uintikilometrejä kertyi melkein 70 tuhatta ja vesiliikuntatunteja reilut 60 tuhatta. Tänä vuonna mukana on sata hallia eri puolilta Suomea. Haminasta kampanjassa on mukana Linnoituksen uimahalli, Kotkasta ei yhtään hallia. — Tämähän on vuosikymmeniä toistunut vuosittainen kampanja. Meillä tehtiin aikoinaan päätös, ettemme ole mukana. Asiaa ei ole sen jälkeen aktiivisesti pohdittu, sanoo Kotkan liikuntapalvelupäällikkö Marjo Rantala. Rantalan mukaan Kotka jättäytyi aikoinaan kampanjan ulkopuolelle, koska sen katsottiin aiheuttavan jonkin verran ylimääräistä työtä. — Ja resurssit ovat varsin niukat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Linnoituksen%20uimahallissa%20uidaan%20kes%C3%A4ksi%20kuntoon%20%E2%80%94%20Kotkan%20uimahallit%20eiv%C3%A4t%20resurssisyist%C3%A4%20ole%20mukana%20kampanjassa/2017321951943/4