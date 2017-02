Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka-Kymin seurakunnassa tuli eropiikki kirkkoneuvoston viimeviikkoisen päätöksen jälkeen Kirkkoneuvoston päätettyä, ettei samaa sukupuolta oleville pareille saa järjestää rukoushetkiä seurakunnan kirkoissa, erosi Kotka-Kymin seurakuntayhtymästä kahdessa päivässä 29 jäsentä. — Eroamispiikki oli 24.— 25. helmikuuta. Tätä ennen koko helmikuussa eronneita oli alle kymmenen. Kaupungin kokoon verrattuna Kotkan eropiikki oli erittäin merkittävä, toteaa tiedottaja Kaj Torkulla Eroakirkosta.fi:stä. — Kyllä, 29 eronnutta jäsentä on meilläkin tällä hetkellä tiedossa oleva luku, kertoo seurakunnan viestintäpäällikkö Emilia Mänttäri. Torkullan mukaan kirkkoneuvoston päätös on selvästi syynä eropiikkiin. — Saamissamme palautteissa todetaan muun muassa, että jokainen homoseksuaali on homoseksuaali, koska Jumala loi hänestä homoseksuaalin ja, että eroaja ei ymmärrä kirkon uudistumiskyvyttömyyttä ja suvaitsemattomuutta. Suurimmassa osassa palautteita mainittiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä nimeltä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Kotka-Kymin%20seurakunnassa%20tuli%20eropiikki%20kirkkoneuvoston%20viimeviikkoisen%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen%20j%C3%A4lkeen/2017321952936/4