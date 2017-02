Uutinen

Kymen Sanomat: Kisakaupunki Lahden sanomalehti kehuu Kotkan puistoja Kisakaupunki Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat (ESS) nostaa hiihdon ohella esiin muitakin aiheita. Tänään ESS on julkaissut jutun, jossa kiitellään vuolaasti Kotkan puistoja. — Jos pitää nimetä yksi puistokaupunki yli muiden, se taitaa olla Kotka. Kaupungin lukuisat puistot on palkittu moneen kertaan. Esimerkiksi Vuoden ympäristörakenteen palkinnon kaupunki on pokannut neljästi, kirjoittaa ESS. Kuvituksesta ja tekstistä käy ilmi, että Kotkan puistot tarjoavat virkistystä myös talviaikaan. Nettijuttuun on liitetty kuvat Katariinan Meripuiston talvi-idyllistä ja Kumparepuistosta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Kisakaupunki%20Lahden%20sanomalehti%20kehuu%20Kotkan%20puistoja/2017321952709/4