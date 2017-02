Uutinen

Kymen Sanomat: Herran Kukkarossa ja Kulmakivessä edessä isot sisäilmakorjaukset Haminan keskustassa sijaitsevissa Haminan seurakunnan omistamissa seurakuntatalo Kulmakivessä ja nuorten kokoontumistilana toimivassa Herran Kukkarossa on havaittu pahoja sisäilmaongelmia. Seurakunnan talousjohtaja Tarja Partasen mukaan seurakunnalla on edessään mittavat ja satoihin tuhansiin eroihin nousevat peruskorjaukset. Ensimmäisenä korjataan Herran Kukkaro, josta laaditaan parhaillaan hankesuunnitelmaa. — Suuruusluokkaa ei vielä tiedetä, mutta ei sitä millään sadalla tuhannella eurolla korjata, Partanen toteaa. Kulmakivessä on Partasen mukaan tehty alustavia selvityksiä, joissa on havaittu riskikohteita. — Siellä ei ole vielä niin tarkkaan tutkittu, mutta työntekijät ja muutkin ovat myös siellä oireilleet. Herran Kukkaro, kuten myös Kulmakivi ovat edelleen käytössä. Herran Kukkaro on nuorisotila ja Kulmakiven toimii muun muassa juhlatilana. — Niihin on asennettu ilmanpuhdistuslaitteita ja ainakin toistaiseksi ne ovat auttaneet. Kulmakivestä on tosin esimerkiksi kuoroja siirtynyt muualle harjoittelemaan. Partasen mukaan molempien kiinteistöjen osalta niiden käyttöä arvioidaan uudelleen, mikäli sisäilmaongelmat pahenevat puhdistuslaitteista huolimatta. Herran Kukkaro remontoidaan ensi vuonna ja Kulmakivi vasta sen jälkeen. Lue koko uutinen:

