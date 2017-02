Uutinen

Kymen Sanomat: ELY-keskus järjesti yllätystarkastuksen — Kaakkois-Suomen jätekuljetukset pääosin kunnossa Kaakkois-Suomen jätekuljetukset on pääosin järjestetty säännösten mukaisesti. Tieto selviää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen viime viikolla järjestämän yllätystarkastuksen tuloksista. ELY-keskus tarkasti jätekuljetuksia viikon ajan yhdessä Kaakkois-Suomen poliisin kanssa. Valvontakampanjan aikana jätekuljetusajoneuvoilta tarkastettiin, että kuljetuksissa vaadittavat asiakirjat ovat kunnossa. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa järjestetyssä tarkastuksessa löytyi huomautettavaa ainoastaan rekisteröitymisotteiden pitämisestä autoissa. Jätelain mukaan jokaisen ammattimaisesti jätettä kuljettavan tai välittävän toimijan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Rekisteröityminen päivitetään kolmen vuoden välein. ELY-keskus tarkistaa rekisteröitymisen yhteydessä pätevyyden ammattimaiseen liikennöintiin ja kaluston sopivuuden erilaisten jätteiden kuljettamiseen. Jätekuljetusajoneuvoissa olevista asiakirjoista pitää käydä ilmi muun muassa, onko yritys rekisteröitynyt jätteen kuljettajaksi, ja mitä jätettä kuorma sisältää. Asiakirjojen tulee myös kertoa, mistä jäte on tulossa ja minne se on menossa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on tällä hetkellä noin 170 rekisteröitynyttä kuljetusyritystä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/ELY-keskus%20j%C3%A4rjesti%20yll%C3%A4tystarkastuksen%20%E2%80%94%20Kaakkois-Suomen%20j%C3%A4tekuljetukset%20p%C3%A4%C3%A4osin%20kunnossa/2017521952283/4