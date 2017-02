Uutinen

Kymen Sanomat: Aurinkoenergia houkuttaa etenkin, jos sähkön ostohinta nousee Kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen nousee tasaiseen tahtiin Suomessa. Teknologian ja järjestelmien hinnat ovat asettuneet sellaiselle tasolle, joka edistää mielenkiinnon viriämistä. Buumi on nähtävissä varsinkin aurinkosähköön liittyvissä järjestelmissä. Investoinnin takaisinmaksuaika on silti vielä melko pitkä. Uusiutuvan energian asiantuntija Mervi Suni Motivasta sanoo, että omakotitalossa se voi olla 13-15 vuotta. Ajan määrittää tarkemmin se, miten paljon asiakas pystyy itse hyödyntämään energiasta ja mikä on ostosähkön hinta. Nykyisellään se on suhteellisen alhaisella tasolla. Myös asennuspaikka vaikuttaa järjestelmän tuottoon. Sunin mukaan aurinkoenergian suosioon vaikuttaa lisäksi yleinen keskustelu uusituvasta energiasta ja fossiilisten polttoaineiden tarpeen vähentämisestä. — Jos sähkön ostoenergian hinta nousee reippaasti, näkyy se kiinnostuksessa uusiutuvia energiamuotoja kohtaan. Aurinkosähköinvestoinnin voisi nähdä melko riskittömänä hankintana, koska silloin osa energian hinnasta on tiedossa pitemmän aikaa, sanoo Suni. Aurinkosähköjärjestelmiä on perinteisesti käytetty Motivan mukaan siellä, missä verkkosähköä ei ole saatavilla. Tavallisimpia omavaraisia sovelluskohteita ovat muun muassa kesämökit, veneet sekä saaristo-ja erämaakohteet. Aurinkosähköllä voidaan tuottaa myös huomattava osa esimerkiksi kotitalouden tarvitsemasta sähköstä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/Aurinkoenergia%20houkuttaa%20etenkin%2C%20jos%20s%C3%A4hk%C3%B6n%20ostohinta%20nousee/2017321946871/4