Kymen Sanomat: Arja-Riitta Kallströmille ja Larry Poundsille ansiomitalit Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yhteensä 302 ansioristiä ja -mitalia liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. Kotkasta ansiomitalin ovat saaneet Arja-Riitta Kallström ja Larry Pounds. Kallströmille mitalia oli hakenut Peli-Karhut ry. Arja-Riitta Kallström on ollut pitkään mukana Peli-Karhujen jalkapallojaoston toiminnoissa ja ollut myös vuosia johtokunnan jäsenenä, sihteerinä ja varapuheenjohtajana. Larry Poundsille mitalia oli hakenut Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia. Pounds on kotkalaisille tuttu paitsi koripallosta, myös liikuntapaikkahoitajana. Lue koko uutinen:

