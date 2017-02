Uutinen

Kymen Sanomat: 10 + 10 -kokeilussa ajokortin voi suorittaa entistä tiiviimmin - Etelä-Kymenlaaksosta mukana kolme autokoulua Trafilla on käynnissä kokeilu, jossa kuljettajantutkinnon voi päästä suorittamaan normaalia pienemmällä opetusmäärällä. 10 + 10 -mallissa oppilas suorittaa kymmenen tuntia teoriaa sekä saman verran ajotunteja. Lisäksi tarvitaan itseopiskelua. Etelä-Kymenlaaksossa kokeiluun osallistuu kolme autokoulua: Koiviston ja Mäkelän Autokoulut Haminasta sekä Tiitisen Autokoulu Kotkasta. Kevennetty autokoulu sopii erityisesti henkilöille, joilla on jo aikaisempi kortti esimerkiksi mopoa tai kevytmoottoripyörää varten. Lisäksi vaaditaan kykyä itseopiskeluun. Kokeilu alkoi viime vuoden joulukuussa ja päättyy syyskuun alussa. Koska opetusta on vähemmän, tulee kortin kokonaishinta halvemmaksi. Normaalin opetussuunnitelman mukaisessa mallissa teoriaa vaaditaan 19 tuntia ja ajotunteja 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/27/10%20%2B%2010%20-kokeilussa%20ajokortin%20voi%20suorittaa%20entist%C3%A4%20tiiviimmin%20-%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksosta%20mukana%20kolme%20autokoulua/2017321940418/4