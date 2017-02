Uutinen

Kymen Sanomat: Talvilomaisille opastuksia Merikeskus Vellamossa — myös nuorisotilat ovat auki lomaviikolla Etelä-Kymenlaaksolaisilla koululaisilla on nyt talviloma. Lomaohjelmaa kaipaaville on Merikeskus Vellamossa tarjolla opastuksia. Laivakoira Vellun tassunjäljissä seikkaillaan tiistaina, torstaina, tiiistaina ja torstaina kello 12. Toiminnallisella opastuksella seurataan Laivakoira Vellun jättämiä tassunjälkiä Suomen merimuseon päänäyttelyssä. Opastuksen kesto on noin 45 minuuttia, ikäsuositus 6—10 vuotta. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittautuminen infoon saman päivän aikana. Lapset pääsevät mukaan kierrokselle maksutta ja aikuiset Vellamon pääsymaksun hinnalla. Kotkan kaupungin nuorisotilat ovat auki koulun talvilomaviikon aikana ja tarjoavat nuorille mahdollisuuden monenlaiseen puuhailuun. Kymen Sanomen tapahtumakalenterista voit myös käydä tarkistamassa mitä alueella tapahtuu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/26/Talvilomaisille%20opastuksia%20Merikeskus%20Vellamossa%20%E2%80%94%20my%C3%B6s%20nuorisotilat%20ovat%20auki%20lomaviikolla/2017321934685/4