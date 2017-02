Uutinen

Kymen Sanomat: Suomalaiset ”ahmivat” dataa — teleoperaattorit investoivat suuria summia verkon kapasiteetin lisäämiseen Suomessa teleoperaattorit investoivat yhteensä satoja miljoonia euroja tietoliikenneverkkoihin. Pakko on, sillä liikenne kasvaa huimaa tahtia. Kotitalouksissa yhä useampi laite on yhteydessä verkkoon ja netti kulkee ihmisten mukana julkisilla paikoilla. Operaattoreilla on edessä kapasiteetin lisääminen. Kyse on samasta asiasta kuin maanteillä: tarvitaan enemmän kaistoja. — Viime vuosi oli 4G-verkon peittoalueen rakentamista. Tänä vuonna suurin osa investoinneista kohdistuu kapasiteetin lisäämiseen, toteaan DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari. Sama tehtävä on muilla suurilla operaattoreilla Elisalla ja Soneralla. 4G-verkko kattaa lähes koko maan, nyt pitää lisätä kapasiteettia. Samalla tuloaan tekee jo seuraavaan sukupolven matkaviestinverkko 5G. Lue aiheesta lisää sunnuntain Kymen Sanomista tai mobiiliversiosta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/26/Suomalaiset%20%E2%80%9Dahmivat%E2%80%9D%20dataa%20%E2%80%94%20teleoperaattorit%20investoivat%20suuria%20summia%20verkon%20kapasiteetin%20lis%C3%A4%C3%A4miseen/2017321945040/4