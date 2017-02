Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxin bloggareiden sunnuntaivinkit: sydänpilvirahka, tortillapohjapizzaa sekä maukas sitruunapasta Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet ihania reseptejä, jotka vievät kielen mennessään. Tänä sunnuntaina ohjeissa neuvotaan kuinka tehdään sydänpilvirahkaa, tortillapohjapizzaa sekä maukasta sitruunapastaa. TiiPii-blogin Emmi-Riika halusi juhlistaa paremman puoliskonsa syntympäpäiviä jollain muulla kuin täytekakulla, joten hän tarjosi juhlapäivänä sydänpilvirahkaa. Herkun tekoon tarvitaan rahkaa, kuohukermaa, jäisiä mustikoita, sokeria sekä viinirypäleitä. Sydänpilvirahkan ohjeen voit lukea täältä. Aavan meren itäpuolen -blogin Mrs B:n mielestä tavallisen pizzapohjan tekeminen jos mikä on ärsyttävää. Onneksi Mrs B on keksinyt ongelmaan helpon ratkaisun, tortillapohjat. Ne ovat sopivan kokoisia, ja jokainen voi itse täyttää oman tortillapohjapizzansa. Pohja on pehmeä juuri niiltä kohdin, joissa on tomaattimurskaa. Reunat taas ovat mukavan rapeita. Täytteeksi tortillapohjapizzoihin voi laitta mitä itse haluaa. Vaikkapa kanan rintafilepaloja, fetaa, ananasta, paprikaa, punasipulia ja juustoa. Ohjeen tortillapohjapizzoihin voit lukea täältä. Kakkupuoti hurmaava -blogin Mari kertoo ohjeen maukkaaseen sitruunapastaan, jota Mari kutsuu pikaruoaksi parhaimmillaan. Sitruunapastan ohjeen voit lukea täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

