Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Lumi ja yhteinen aika perheen kanssa Kotkalainen Susanna Könönen on viettänyt liikunnallista ulkoilmaviikonloppua perheensä kanssa. Hän mielestään parasta tässä viikonlopussa on ollut lumi — nyt kun sitä on riittävästi talven riemuja varten. — Näin laskiaisen aikaan on hienoa, kun pääsee yhdessä pulkkamäkeen ja hiihtämään. Kyllä me yleensä muulloinkin käymme pulkkamäessä. Tänä talvena on valitettavasti ollut vähänlaisesti lunta, joten kovin usein ei mäkeen ole päässyt. Takana on lomaviikko. Sen vietimme Vuokatissa, missä lunta oli todella paljon. Saimme tehdä kaikkea kivaa eli hiihdimme, laskettelimme ja luistelimme. Könönen arveli Mussalon Saaripirtillä sunnuntaina puolen päivän aikaan, että ennen iltaa ehtii vielä piipahtaa tekemässä yhden hiihtolenkin. — Totta kai täytyy välillä vähän tankata, jotta jaksaa. Napakelkan huimaa vauhtia katsellut Könönen tuumasi, ettei itse uskalla sen kyytiin. — Olen hieman rauhallisempien lajien ystävä. Tuossa laitteessa vauhti on kova. Mutta pääasia onkin, että lapsilla on kivaa. Kun viettää tällaisen ulkoiluun painottuvan viikonlopun, tulee uni sitten illalla hyvin. Meille kaikille. Ja maanantaiaamuna on taas valmis lähtemään töihin, sanoi Könönen. Veikko Mäenpää Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

