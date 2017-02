Uutinen

Kymen Sanomat: Kilpatanssia voi harrastaa myös kuntoilumielessä Mikko Vikman kääntää päätäni vasemmalle samalla, kun yritän säilyttää vakiotanssiasennon. Kädet linjassa, lapaluut niin takana kuin mahdollista ja vasemman käden pikkurilli pystyssä pitäisi pystyä vielä liikkumaan, joten valssiyritys päättyy kerta toisensa jälkeen hermostuneeseen nauruuni. Salsa sujuu ehkä hieman paremmin, koska pystyn katsomaan itseäni peilistä. Askeleet ovat tutut, mutta kaikki muu vierasta, kuten painonsiirrot joka askeleella ja käsien kyynärpäistä lähtevä liike. Keskittyessä tulee hiki, koska asiat eivät ole tietenkään lihasmuistissani ja joudun pinnistelemään kaiken aikaa. — Jalka taakse niin, että korko osuu maahan. Muista pitää hartialinja äläkä käännä ylävartaloasi liikkeen aikana, Vikman opastaa. Alan ymmärtää, miksi kilpatanssijat tunnistaa ryhdistä jo kaukaa. Toinen huomionarvoinen, kaikkia tanssijoita yhdistävä tekijä on se, että he uskaltavat tulla ja tulevat lähelle. Vartalo on heille ilmaisun väline, jota he eivät ujostele. Vikmanin mukaan Kotkan ja Haminan seudulla kilpatanssijoita on noin kaksikymmentä paria, lajin harrasteryhmistä oppilaita löytyy enemmän. Kilpatanssia voi harrastaa kuntoilumielessä myös ilman paria. Tanssikoulu Mikko ja Katri Vikmanin tuntitarjonnassa on jumpan ja zumban lisäksi monenlaisia harrastevaihtoehtoja. Lasten ja nuorten kilpatanssitunnit laskutetaan lukukausikohtaisesti ja hinnaksi jää noin viisi euroa. Aikuisten on mahdollisuus ostaa irtotunteja, joiden hinta on seitsemästä yhdeksään euroa. Kymmenen kerran kortti tulee kuitenkin halvemmaksi kuin irtotunnit ja sen ostettuaan saa koulun kanta-asiakkuuden siihen liittyvine etuineen. Tanssi tähtien tahdissa -tunneilla käydään läpi samoja tansseja kuin Tanssii tähtien kanssa -televisiosarjassakin. Yhdeksän oppituntia sisältävä kurssi järjestetään yhdessä haminalaisen tanssiurheiluseura Have stepin kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/26/Kilpatanssia%20voi%20harrastaa%20my%C3%B6s%20kuntoilumieless%C3%A4/2017321939173/4