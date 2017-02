Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa ladut ovat valmiina ottamaan vastaan talvilomalaiset Talvilomakausi on käynnissä ja ensi viikolla Etelä-Kymenlaakson koululaisetkin ovat lomalla. Jos lomalainen haluaa lähteä hiihtämään, on tilanne hyvä. — Ajamme tänään niin paljon reittejä, kun ehdimme ja päivitämme tilanteen nettiin. Torstaina emme pystyneet ajamaan latuja ollenkaan, koska lumi oli niin märkää. Uskoisin lumen riittävän nyt jo hyvinkin turvalliseen hiihtämiseen reiteillä, kertoi Kotkan kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala perjantaina. Myös luistinradat ovat käyttökunnossa. — Pääradat, kuten Urheilukeskus, Keskuskenttä, Metsolan kenttä ja Karhuvuoren kenttä ovat kunnossa ja yritämme pitää ne käyttökelpoisina vielä talvilomaviikon ajan, samoin monet muut kentät eri puolilla kaupunkia, kertoo Rantala. Haminassa on Ruissalossa viisi kilometriä valaistua latua hiihtokunnossa molemmille tyyleille. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/26/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20ladut%20ovat%20valmiina%20ottamaan%20vastaan%20talvilomalaiset/2017321943048/4