Kymen Sanomat: 28 ihmistä loukkaantui, kun lava-auto ajoi väkijoukkoon New Orleansissa — kuljettajan epäillään olleen humalassa Lava-auto ajoi väkijoukkoon Yhdysvalloissa lauantai-iltana. 28 paraatia seuraamassa ollutta ihmistä loukkaantui New Orleansissa, kun epäilty rattijuoppo ajoi heidän päälleen. Paikallisen The Times-Picayune -lehden mukaan loukkaantuneista 21 kuljetettiin sairaalahoitoon. Osa loukkaantui vakavasti ja lauantai-iltana viisi ihmistä oli lehden mukaan kriittisessä tilassa. Lehden mukaan poliisi pidätti autoa kuljettaneen henkilön tapahtumapaikalla. Poliisi kuvasi epäillyn olleen huomattavan päihtynyt. Lehden mukaan mikään ei viittaa terrorismiin. Loukkaantuneet olivat seuraamassa Endymion -paraatia, jossa koristellut paraatilavat ajavat kaupungin halki. Paraati on osa New Orleansin Mardi Gras -karnevaalia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/26/28%20ihmist%C3%A4%20loukkaantui%2C%20kun%20lava-auto%20ajoi%20v%C3%A4kijoukkoon%20New%20Orleansissa%20%E2%80%94%20kuljettajan%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20olleen%20humalassa/2017521947826/4